Umelci povedali o svojom strádaní. Pôjdu aj za predavačov, už teraz zarábajú šokujúco málo

Strádajú, žijú v strese, prežívajú psychicky náročné chvíle. Herci, hudobníci, režiséri, spisovatelia zostali bez príjmov. Keď sa ozvali a prosili vládu o pomoc, časť verejnosti protestovala, vidí ich ako boháčov a rozmaznané celebrity.

V prvom vládnom balíčku pomoci sa nenašli. Čakajú, čo prinesie nový, ktorý má ešte ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) vyrokovať.

Pre denník SME hovoria, čo by im pomohlo, aj keď počítajú s tým, že to vyvolá ďalšiu vlnu nevôle.

Katarína Máliková: Bez fanúšikov by som bola nahratá

Minimálne do júna musela všetky vystúpenia zrušiť hudobníčka a skladateľka Katarína Máliková. Prvé dni boli pre ňu nesmierne stresujúce. Od januára pôsobí na voľnej nohe.

"Hneď na začiatku som spanikárila a spravila som online koncert. Vraj som bola prvá, potom sa spustila vlna streamov, takže som nakoniec bola rada, že som inšpirovala iných.“

No ešte týždeň po tom, ako sa všetko ustálilo, bola psychicky úplne vyčerpaná.

Katarína Máliková. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Vďaka online koncertu mohla požiadať fanúšikov a podporovateľov o pomoc. „Inak by som bola totálne nahratá," hovorí. Istý príspevok sa jej podarilo vybrať prostredníctvom platformy Patreon, kde jej podporovatelia mesačne prispievajú na to, aby tvorila. To ju zachránilo.

Práve úplná strata aj tak nepravidelného príjmu je pre umelcov najväčším problémom.

"Budem mať ešte jeden online koncert s podporou Slovenského inštitútu v Paríži, za ten dostanem aj honorár. Teraz všetci čakáme na príspevok od štátu, zatiaľ nepoznáme žiadne paragrafy,“ hovorí Máliková.

Najviac sa bojí o kolegov, ktorí nemajú možnosť koncertovať online a nemôžu sa propagovať, ako sú zvukári či osvetľovači. "Malo by sa pomôcť hlavne im.“

Máliková vraví, že obmedzenia pre koronavírus jej denný režim v zásade nezmenili. "Život si nájde cestičky aj v kadejakých obmedzeniach, zatiaľ normálne pracujem, vybavujem. Väčšinou však vyškrtávam koncerty, s manažérkou ich presúvame a čakáme na vyjadrenia festivalov."

Katarzia: Možno sa so svojou prácou dočasne rozlúčim

"V prvom rade by som zdôraznila, že najdôležitejšie teraz je, aby bolo zachránené zdravotníctvo a aby bolo ohrozených čo najmenej ľudí," reaguje na situáciu speváčka Katarzia. Dokončuje práce na novom albume, ktorý vyjde 17. apríla.

Aj ona sa ocitla v náročnej situácii. Musela zrušiť turné, z ktorého mala mať príjmy, aby mohla splatiť dlhy za nový album, aby zarobila na jedlo a nájom na ďalších päť mesiacov.

V lete po vydaní albumu nemá naplánované žiadne koncerty. "Hrať na festivaloch budeme až v roku 2021," vraví.

Katarína Kubušiová (29) vystupuje s prezývkou Katarzia. Vyštudovala scenáristiku a dramaturgiu na bratislavskej VŠMU. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Pomohlo by jej, keby mala peniaze aspoň na zaplatenie nájmu. Zo zimy príjmy nemá, kedže nehráva na eventoch. Vtedy tvorí a nahráva.

"Ak príde na jeseň nová vlna opatrení a zostane riziko zhromažďovať sa, bude to pre mňa likvidačné. S prácou songwritera a manažérky môjho projektu sa budem musieť dočasne rozlúčiť. Neviem si zatiaľ predstaviť, čo iné by som mohla robiť. Nič iné robiť dobre neviem, ale snáď sa naučím," vraví.

Teraz je v Prahe, chodí sa dobrovoľne starať o deti kamarátov, pretože verí, že si ľudia musia pomáhať. A keďže nešije rúška, považuje za povinnosť urobiť v tomto núdzovom stave niečo pre ostatných a nemyslieť iba na seba.

"Samozrejme, dúfam, že sa nejaká pomoc vymyslí aj pre nás, ale nespolieham sa na to. Štát za tento núdzový stav nemôže. Ide o životy ľudí, a preto si nedovoľujem tvrdiť, aké riešenie by bolo najlepšie. Myslím si, že teraz nikto nevie, čo ďalej. Časom na to prídeme," dodáva.

Viliam Klimáček: O chvíľu zruším aj samého seba

Zo dňa na deň prišli o príjmy nezávislé divadlá, ktoré nie sú dotované štátom, mestom alebo župou. Tak je na tom napríklad bratislavské divadlo GUnaGU. Jeho šéf Viliam Klimáček je v dobrovoľnej karanténe. Vo svojom veku už patrí do rizikovej skupiny obyvateľstva.

"Zrušili sme už 38 predstavení, zastavili aj skúšanie novej hry. Divákom vraciame vstupné aj tiež musíme vrátiť manipulačné poplatky Ticketportalu, i keď nám zatiaľ sľúbili, že časť z nich môžeme zaplatiť s odkladom," hovorí Klimáček.

Aj keď divadlo nemá veľa zamestnancov, tým niekoľkým muselo pozastaviť platy. "Medzi nimi je pán, ktorý nám staval kulisy a upratoval divadlo, aj naša pokladníčka a kostymérka v jednej osobe. Ja sám som zamestnaný na polovičný úväzok, ale o chvíľu zruším aj samého seba," dodáva.

Viliam Klimáček. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

Uvítal by každú pomoc, ale vie, že nie je jediný. Pre divadlo bude dôležité, či si udrží podporu komerčných partnerov. "Hrávali sme 15- až 19-krát do mesiaca a vďaka tomu sme mohli platiť nielen hercov, ale aj prevádzku divadla.

Vždy sme aj niečo ušetrili na nejaké nové veci a s pomocou Fondu na podporu umenia a s podporou od súkromných partnerov sa to desaťročia darilo. Budeme sa to snažiť udržať. Myslím si, že herci budú veľmi hladní do práce.

Či už sa divadlá otvoria o tri mesiace, o pol roka alebo o rok, urobíme všetko preto, aby sme aj naďalej existovali, na to som dosť tvrdohlavý a dosť dlho to robím, aby som to len tak ľahko nechal tak," vraví Klimáček.

Radošinci: Hocijaká pomoc je vítaná

V Radošinskom naivnom divadle je situácia podobná. Väčšinu predstavení malo divadlo do konca júna vypredanú, dnes ich musí presúvať na jeseň. Radošinci vedia, že veľa predstavení aj zrušia. Výpadok príjmov sa bude týkať aj technika, osvetľovača, zvukára.

„Herci majú gážu len za odohraté predstavenia, takže oni teraz nemajú nič,“ vraví manažér divadla Ladislav Hubáček.

Radošinské naivné divadlo. (zdroj: TASR)

„Dnes som písal aj žiadosť vlastníkovi budovy, kde sme v prenájme, s prosbou o odklad platieb. Veľmi by nám to pomohlo.“

Aj v Radošinskom naivnom divadle si uvedomujú, že nie sú jediní, kto má problémy. Hubáček len verí, že v ťažkých časoch sa nezabudne ani na kultúru. Hocijaká pomoc je vítaná, vraví.

"Sme jednoznačne odkázaní na pomoc. Ale budeme plne rešpektovať akúkoľvek pomoc, to treba zdôrazniť. Dnes si nemožno vyskakovať, mne dajte viac. Veľmi intenzívne budeme sledovať rozhodnutia vlády, ktoré sa nás môžu dotknúť, aj ako budú nastavené pravidlá pre našu brandžu," hovorí Hubáček.

Whisky: Od štátu nechcem nič

O všetky príjmy prišiel počas krízy spôsobenej koronavísom Whisky z kapely Slobodná Európa. "Volám to, že mám prázdniny. Všetko čo robím, teraz robiť nemôžem. Nehrá ani kapela, neorganizujem ani cestovateľské premietania, ani žiadne cestovanie," vraví.

Žije na samote na kopaniciach, nemá žiadnu hypotéku ani záväzky, ktoré by ho tlačili. To je podľa neho šťastie. Prepol sa na skromný mód, celé dni trávi doma, niečo si uvarí a vyjde na prechádzku so psom.

Whisky, líder Slobodnej Európy, autor knihy Tretia planéta. (zdroj: ARCHÍV SME)

"Povedal som si, že z toho nebudem robiť tragédiu. Predsa len sú ľudia, ktorí sú na tom omnoho horšie ako ja, majú pôžičky, deti a neodkladné veci, ktoré treba financovať," hovorí.

Berie ako samozrejmosť, že v živote sem-tam príde aj kríza, ale pokiaľ má čosi v chladničke, nie je to vraj tragické.

"Mám trochu úspor, žijem v mojom vlastnom dome už dvadsať rokov, platím iba elektrinu a daň, vodu mám svoju. Mám veľké šťastie, že mám minimálne náklady, ktoré viem pokryť z úspor. V tomto stave by som vedel prežiť v núdzovom režime do konca roka. Keby to trvalo dlhšie, neviem, čo by bolo," dodáva.

O pomoci od štátu preto zatiaľ nerozmýšľal.

"Nikdy som nebral žiadne granty, príspevky ani podpory, nevyznám sa v tom. Viem si však predstaviť, že väčšina mojich kolegov by takú pomoc privítala a potrebovala. Mňa sa to, našťastie, netýka. Zatiaľ to neriešim a od štátu nechcem nič."

Jureš Líška: Keď zdoláme koronavírusu, nemáme vyhraté

Na svoju "železnú rezervu" je odkázaný Jureš Líška. V piatok vychádza jeho kapele Fallgrapp nový album, príjmy z koncertov však zrejme nenahradí.

"Žijem z úspor, ale tie tiež nevydržia donekonečna. A alarmujúce je, že zdolanie koronavírusu nás nespasí. Ľudia nezačnú zrazu húfne chodiť na koncerty, naopak. Vznikne pretlak akcií a to sa pravdepodobne odrazí aj na návštevnosti," predstavuje si možné scenáre.

Jureš Líška (zdroj: SME/Jozef Jakubčo )

Návštevnosť kultúrnych podujatí môže byť podľa neho oveľa nižšia, ako boli umelci zvyknutí, a to môže mnohých zničiť. Vyzýva preto ľudí, aby podporili muzikantov akoukoľvek formou. Prinajmenšom kúpou ich hudby či značkových predmetov.

"Úprimne neviem, čo by vláda mala spraviť. Beztak mieri na umelcov veľa hejtu, že sa cítia privilegovaní, ale to nie je pravda. Väčšina ľudí mimo umeleckej sféry totiž nestratila prácu, normálne pracujú a berú mzdu. Každá pomoc umelcom je preto vítaná," dodáva.

Jaro Vojtek: Nesmrdí mi žiadna práca, ale nechajte nás nakrúcať

Aj režiséra Jara Vojteka prekvapilo, aké negatívne reakcie priniesol pred dvomi týždňami list, v ktorom filmári prosili vládu o pomoc. "Nie sme celebrity, nie sme bohatí," hovorí.

Známi herci a režiséri nepísali list preto, aby upozornili na seba. Chceli pripomenúť, že za filmovou a televíznou tvorbou stoja ľudia, ktorí sú ešte zraniteľnejší. Zvukári, kameramani, asistenti.

Režisér Jaro Vojtek. (zdroj: SME - GABRIEL KUCHTA)

"Ja ešte dnes dorábam začaté projekty, stále pracujem, doma napríklad môžem strihať. Ale oni sú odkázaní na naše telefonáty, na to, že ich zavoláme na spoluprácu. Každý deň. A to sa teraz nedeje. Telefón nezvoní."

Ak by Jaro Vojtek sedel na rokovaní vlády, ktorá rozhoduje o pomoci kultúrnej obci, navrhol by, aby umelcom odpustila platenie sociálnych dávok. Druhou vecou by bolo uvoľnenie niektorých opatrení.

"Pomohlo by nám, keby nám dovolili zhromažďovať sa. Na nakrúcaní nás nie je tak veľa, sme traja, štyria, vedeli by sem si bezpečnosť ustrážiť. Viem si predstaviť aj otvorenie strižní, dodržiavali by sme od seba odstup. Nosili by sme rúška, nosili by sme rukavice, dezinfikovali si ruky, chodili by sme prosto tak, ako chodia do roboty predavači."

Keby sa tak nestalo, v najhoršom si Jaro Vojtek vie predstaviť, že by šiel predávať, ako verejnosť umelcov posiela.

"Mne nesmrdí žiadna práca. No my by sme radi zúročili to, na čom sme dlho pracovali. Desať rokov som študoval, aby som bol dobrým filmárom. Veľa som čítal, pozeral filmy. Aj to je namáhavá práca."

Divadlo Štúdio tanca: Vyzdvihnite rolu kultúry

Zriaďovateľom Divadla Štúdio tanca je Banskobystrický samosprávny kraj. Už v minulosti čelilo divadlo viacerým výzvam, napríklad, keď v roku 2015 muselo zrušiť 11. ročník festivalu súčasného tanca Dni tanca pre vás, pretože vtedajší župan Marián Kotleba z extrémistickej ĽSNS nepodpísal zmluvy na čerpanie grantov, ktoré divadlo získalo od ministerstva kultúry.

Divadlo chcel aj zrušiť.

I keď museli divadelníci pre koronavírus zo dňa na deň prerušiť prípravu novej inscenácie, veria, že aj súčasnú situáciu prekonajú. Divákov sa snažia zabaviť aj prostredníctvom sociálnych sietí.

Z predstavenia 3x20, Pravý uhol. (zdroj: Archív Divadla Štúdio tanca)

"Chceme zachovať tok energie v divadle, aby sa celkom nezastavilo, snažím sa ísť príkladom," vraví riaditeľka Divadla Štúdio tanca Zuzana Ďuricová Hájková.

"Riešime a zvládame to ako každú krízovú situáciu predtým - otvorenou komunikáciou. Sme v kontakte. Vysvetľujem ľuďom, že potrebujeme byť pripravení pokračovať, povzbudzujeme sa navzájom v myslení a postojoch, hovoríme aj o životospráve," dodáva.

Divadlo už ráta s výpadkom tržieb z predstavení. "Uvedomujem si tiež, že môže prísť aj ekonomický dopad smerom od zriaďovateľa," hovorí Ďuricová Hájková.

Čaká, ako na situáciu zareaguje Fond na podporu umenia, ktorého podpora je pre mnohé kultúrne organizácie kľúčová. Inú pomoc od štátu sa Divadlu Štúdio tanca zatiaľ nezdá vhodné riešiť.

"Ešte ani nevieme, ako štát prejde vrcholom pandémie a vidíme už teraz, koľkí budú potrebovať a potrebujú pomoc. Vnímame aj drámu, ktorá sa odohráva v iných štátoch - máme tam priateľov, spolupracovníkov, bývalých tanečníkov.

Keď sa cez toto dostaneme, hlavnou pomocou by bolo, aby sa rola kultúry nepodcenila, ale naopak vyzdvihla," uzatvára riaditeľka.

Zuzana Mistríková: Umelci a ekonómovia si musia porozumieť

Producentka Zuzana Mistríková víta, že vláda v prvom pláne zachraňuje zamestnanosť a ľudí, ktorí prišli o príjem. Nechce prispievať k vytváraniu tlaku, čo všetko by ešte mala robiť. Myslí si však, že popri návrhu na strop 540 eur mesačne pre SZČO bez príjmu - z akejkoľvek oblasti, nielen z kultúry - je nevyhnutné nie odložiť, ale zrušiť týmto ľuďom odvody.

Predpokladá, že keď sa opatrenia skončia, budú sociálne na kolenách a navyše budú pred sebou tlačiť dlhy. A to v situácii, keď ešte dlho nebudú mať obvyklé príjmy.

Zuzana Mistríková. (zdroj: ARCHÍV SME - GABRIEL KUCHTA)

"Viem, že dva týždne pracuje na 280 percent," hovorí o vláde. "No paralelne s týmto plánom záchrany treba rozmýšľať aj nad tým, čo potom, keď sa krízová situácia skončí.

Ešte to nie úplne chápeme, ale je zrejmé, že mnohé veci už nikdy nebudú také ako predtým. Už dnes musíme začať simulovať vývoj a pripravovať opatrenia, aby sa v jednotlivých odvetviach úplne nerozvrátil ekosystém."

Obáva sa, že skrachujú malé kiná. Malé rádiá alebo vydavateľstvá. A možno aj tie väčšie. Podľa toho, ako dlho budú opatrenia trvať. "Mediálny trh sa prepadol a jediný príjem súkromných médií zásadne klesol. Ako dlho to vydržia?

Posledné dva roky pritom ukázali, akú dôležitú úlohu v spoločnosti médiá zohrávajú. A investigatívna žurnalistika sa na voľnej nohe robiť nedá." hovorí Mistríková.

Nikto podľa nej nemá skúsenosť s tým, ako sa veci môžu vyvíjať. Nechce len tak navrhovať riešenia. Necíti sa byť schopná nahrádzať prognostický ústav.

"Potrebovali by sme cross-border debatu medzi sektormi," myslí si. "My sme schopní - rovnako ako v školstve či zdravotníctve - navrhovať možné opatrenia pre kultúru a kreatívny priemysel.

Ale tie nemôžu vznikať „mimo“ toho, čo plánujú financie, čo sociálne veci, ako sa plánuje uberať legislatíva. Potrebujeme mať možnosť viesť o tom, čo treba, debatu. A potrebujú to i oni, keď pripravujú svoje koncepcie a opatrenia.

Pretože budú hlbšie rozumieť súvislostiam."

Michal Kaščák: Kultúrne straty sú rovnako dôležité ako ekonomické

Podobne ako divadelníci zostávajú skromní aj hudobníci. Pritom zrušenie plánovaných koncertov a akcií sa ich veľmi dotklo. Festivaly sa rušia alebo presúvajú, dohodnuté zákazky dostávajú stopku na neurčito.

Michal Kaščák spomína v prvom rade ľudí v zákulisí.

"To sú ľudia od zvukovej a svetelnej techniky, grafici, prenajímatelia stanov, pódií, záchodov, LED obrazoviek, dodávatelia rôzneho vybavenia alebo aj živnostníci robiaci výškové práce a promotéri," vymenúva.

Michal Kaščák (zdroj: SME/Patrik Sopóci)

Súčasná situácia by mohla podľa neho pomôcť v tom, aby ľudia pochopili, akí sú previazaní jeden na druhého a koľko zaujímavých profesií a tým pádom zaujímavých ľudských osudov je.

"Pomoc by mala byť čo najrýchlejšia a čo najjednoduchšia, bez zbytočných formalít,“ hovorí.

Tvrdí, že nie je prívržencom závislosti umeleckej scény od politikov, no v tejto situácii je pomoc štátu nevyhnutná. Keď sa niekto pýta, kde má na to štát vziať, jeho odpoveďou je, že ak sa zdroje nenájdu teraz, významne narastie nezamestnanosť a znovu zamestnať desaťtisíce ľudí bude oveľa nákladnejšie.

"Môžeme sa inšpirovať inými krajinami od Rumunska po Veľkú Britániu. Základom je preplatenie miezd vo výške 60 až 80 percent štátom, prípadne minimálnej mzdy, ak zamestnávateľ udrží zamestnanosť.

Týka sa to aj SZČO, slobodných povolaní a živnostníkov. V niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku, to riešia aj jednorazovou rovnakou finančnou injekciou pre všetkých," vysvetľuje.

"Hlavne treba odbúrať byrokraciu, dôverovať ľuďom a pomoc urobiť ľahko dostupnou - tak, aby si ju aj biletár z punkového klubu vedel ľahko uplatniť a neskončil na úrade práce," myslí si Kaščák.

Pretože alternatívy, z ktorých môže umelec v súčasnosti živiť seba a rodinu, neexistujú. Aj napriek tomu, že veľa umelcov aj normálne pracuje, veľakrát sú tieto zamestnania naviazané na fungujúce umelecké aktivity, ako sú zvukárske firmy, štúdiá a podobne.

"Tantiémy idú prevažne mainstreamovým umelcom, streamingové služby platia alternatívnej scéne smiešne peniaze, hudobné nosiče sa nepredávajú, online koncert si nezaplatí nikto. Mnoho ľudí je naozaj bez akéhokoľvek príjmu.

Opäť zdôrazňujem, že okrem ľudí na pódiu existuje veľké množstvo zamestnaní, ktoré tvoria zákulisie kultúry," vraví Kaščák.

Kultúrne straty sú podľa neho minimálne rovnako dôležité ako tie ekonomické. Pred zopár rokmi sa ťažisko príjmov v hudbe presunulo na živé hranie, všeobecne sa to považovalo za dobrý trend. To dnes nemôže fungovať.

"Od toho, ako sa ako spoločenstvo postavíme k spoluobčanom, závisí, ako sa z pandémie zotavíme. Ak necháme veľa ľudí padnúť, reštart bude výrazne ťažší z ľudského, ale aj ekonomického hľadiska," dodáva.

Michal Hvorecký: Igor Matovič si mýli charitu s pomocou

Spisovateľ Michal Hvorecký vidí, že ľudia nerozlišujú medzi šoubiznisom a kultúrou a myslia si, že umelkyňou je aj moderátorka, o ktorej sa hovorí v Smotánke.

Michal Hvorecký. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBĆO)

Jemu napríklad niektorí ľudia odkazovali, aby sa radšej neozýval, keď chodí na Ples v opere. Hoci na ňom v živote nebol.

„Vo vedomí más sa miešajú hrušky s jablkami,“ vraví Hvorecký. „Nejeden občan na Slovensku si myslí, že keď sa mladý herec zjaví v inscenácii na Dvojke, tak je automaticky boháč, lebo v televízii sú všetci úspešní a zazobaní. Pritom jeho honorár by ich šokoval, sami by zaň nepohli prstom, nieto ešte podávali autentický výkon.“

Hvorecký vraví, že zraniteľní sú teraz všetci sociálne slabší spoluobčania s nepravidelnými príjmami. Tvoriví ľudia nie sú výnimkou. Myslí si, že v tomto smere vláda tápe, premiér Matovič si mýli charitu s adresnou rýchlou pomocou.

„Som za garantovaný minimálny príjem na dobu určitú pre čo najširšiu skupinu obyvateľov, ktorých postihla kríza. Toto nemôže byť spojené s byrokraciou a čakaním. Keď pomocná ruka nezasiahne bleskovo, hrozí rozpad celých štruktúr nielen kultúrnej prevádzky,“ hovorí.

„Súrne potrebujeme záchranný balíček pre kultúrne inštitúcie v centre aj v regiónoch, ako aj pre jednotlivcov.“

Umelcom by podľa neho pomohlo, keby sa im odpustila či odložila platba daní a sociálneho poistenia. Riešením je aj bezúročná pôžička na prežitie krízy. Rezervy vidí aj v eurofondoch.

„Desaťročia neriešený je aj problém umeleckých fondov, do ktorých povinne dvoma percentami zo svojho príjmu prispievajú mnohí, ale profitujú z toho iba niekoľkí. Tvoriví ľudia tak platia o dve percentá vyššie dane ako zvyšok obyvateľstva,“ pripomína.

Myslí si však, že pomôcť umelcom nemusí len vláda, ale každý. Kúpou knihy od lokálneho dobrého kníhkupca, nielen od veľkej siete. Zhliadnutím filmového dokumentu za symbolický príspevok. Kúpením si umeleckého diela priamo od tvorcu. Finančnou podporou divadelného spolku, prispením v crowdfundingu na vznik novej knihy alebo sochy.

„Veľmi mi na Slovensku chýba solidarita,“ hovorí Michal Hvorecký. „Smutné, ale zjavne nás komunistická diktatúra a turbokapitalizmus hlboko odcudzili jedného druhému. Chorá, rozvrátená, rozdelená spoločnosť sa bude liečiť oveľa dlhšie ako koronavírus.“

Preto v dnešnej dobe považuje za veľmi dôležitý konsenzus, že kultúra tvorí základ spoločnosti. Nemala by sa vnímať ako niečo nadbytočné, čo iba živíme z daní. Hvorecký je naopak presvedčený, že kultúra oživuje ekonomiku, čoraz viac prispieva k HDP, vo vyspelom svete už dokonca predbieha staré priemyselné odvetvia.

„Kultúra prispieva ku kritickému mysleniu, tolerancii, učí nás rozumieť druhým aj sebe. Bez nej bude ešte horšie, a naša demokracia bude ďalej zomierať."