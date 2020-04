Herec Juraj Bača: Zrazu nemám ten pocit, že sa flákam, keď sa venujem len sebe a rodine

Je vďačný za radu od svojich rodičov.

2. apr 2020 o 14:22 Jana Alexová

Zo stopercentného výkonu išiel takmer na nulu. Aj tak vyzerá pracovné tempo herca JURAJA BAČU od polovice marca.

Herec, ktorý sa vlani na jeseň objavil v kinách v hlavnej úlohe vo filme Amnestie režiséra Jonáša Karáska, je umelcom v slobodnom povolaní. Aj preto je zvyknutý z občas žiť v neistote, akú prácu dostane, i keď teraz je situácia zložitejšia.

Popri umeleckej práci sa navyše snaží pomáhať, kde sa dá. Veľmi rád podporuje dobročinné projekty, neváha ani pomôcť študentom.

Súvisiaci článok Davy divákov sa do kín tak skoro nevrátia. Ako dlho bude filmový biznis mŕtvy? Čítajte

Je napríklad ambasádorom Kvapky nádeje, Úsmevu ako dar, Detského domova Ilava Klobušice a tiež projektu Avon proti rakovine pŕs a Učiteľ Slovenska.

Pravidelne moderuje charitatívny TV program Noc nádejí a tiež spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, podporuje aj Hniezda záchrany Nadácie pre deti postihnuté Rettovým syndrómom a mnohé ďalšie.

Pre SME porozprával, ako trávi dni núteného voľna.

Ako sa vás dotkla súčasná situácia? Umelci zo dňa na deň prišli o všetku prácu, je vôbec niečo, čo ostalo?

Dotklo sa ma to podobne asi ako každého občana. Je to veľký zásah do našich životov pre všetkých bez ohľadu na povolanie, ale neostáva nám nič iné, ako rešpektovať nariadenia vlády a v záujme všeobecného dobra dokázať, že sme vyspelí členovia vyspelej spoločnosti.

Podľa môjho názoru je to jediná cesta ako vrátiť život čo najskôr do pôvodných kolají. Verím, že sa vrátime ako lepší ľudia s inými, lepšími prioritami.

Juraj Bača počas nakrúcania filmu Amnestie (zdroj: Michal Stašák)

Čo z toho, o čo ste prišli, je pre vás najväčšou stratou?

Zrušilo sa všetko. Zavreli sa divadlá, zrušili sa plánované televízne výroby, všetky firemné akcie a kultúrne podujatia sa presunuli na neurčito. Jediné, čo mi ostalo je rádio Jemné, ktorému prepožičiavam svoj hlas.

Juraj Bača študoval herectvo na VŠMU v Bratislave,

pravidelne sa podieľa na dobročinných projektoch v treťom sektore,

objavil sa v seriáloch Panelák a Búrlivé víno, Komisár Rex,

vo filme Amnestie Jonáša Karáska, ktorý mal premiéru vlani na jeseň, si zahral hlavnú mužskú úlohu Drahoša Lupku,

účinkuje v niekoľkých inscenáciách na bratislavskej Novej scéne, v divadle Aréna a alternuje v SND v inscenácii Leni po boku Zdeny Studenkovej.

Chýba mi, samozrejme, všetko. Herec potrebuje na sebe neustále pracovať, potrebuje publikum, javisko a potrebuje byť hlavne aktívny.

Tento aspekt sa veľmi ťažko vysvetľuje niekomu, kto sa s kreatívnou prácou ešte nestretol, aj keď mám pocit, že ľudia teraz ani vysvetlenia a iný názor počuť nechcú.

Väčšina ostala zatvorená doma a zrazu sa priestor zaplnil "odborníkmi“. Všetci chcú vysvetľovať, ale nikto nechce počúvať, a to dáva priestor dezinformáciám a dezinterpretáciám myšlienok.

Ľudia majú strach z toho, čo bude, a preto vzniká veľa hnevu.

Znamená pre vás táto situácia úplný výpadok príjímov? Ako sa s tým dokážete vyrovnávať?

Áno, prišiel som o deväťdesiat percent svojich príjmov. Umelec v slobodnom povolaní, ako som ja, je zvyknutý žiť v neistote z toho, čo bude, respektíve nebude.

Moji rodičia mi zvykli prízvukovať: "Vždy maj niečo odložené na horšie časy. Dnes sa ti darí, si zdravý a máš prácu, ale to sa môže zo dňa na deň zmeniť."

Tieto slová mám preto vyryté v sebe od čias, keď som zarobil prvé peniaze a aj vďaka tomu mám vytvorenú istú finančnú rezervu.

Herec Juraj Bača predáva časopis Nota bene počas interaktívnej multižánrovej výstavy zo života NOTA BENE Obývačka vo výklade v rámci Dobrého trhu na Námestí SNP. Bratislava, 16. december 2018. (zdroj: SITA)

Presne ako spomínate, v momentálej situácii sú na tom najhoršie nezávislé scény a organizácie a umelci v slobodnom povolaní, mohla by im pomôcť pomoc od štátu? Aká by bola najlepšia? Čo by si ste osobne v tejto situácii najviac ocenili?

Nikto nevie, ako dlho tento stav bude trvať. Aj keď pomoc od štátu pokladám za skvelý krok smerom k jeho občanom, je to len akási náplasť na prechodné obdobie.

Súvisiaci článok Umelci povedali o svojom strádaní. Pôjdu aj za predavačov, už teraz zarábajú šokujúco málo Čítajte

Čím dlhšie bude tento stav trvať, tým ťažšie sa naša ekonomika bude prebúdzať a tým neskôr sa náš život vráti do pôvodných koľají. Nedovolím si tvrdiť, čo je správne, ale myslím si, že ekonomické balíčky by mali ísť ruka v ruke s tými spoločenskými.

Je to skvelá príležitosť zmeniť štruktúry a postupy, ktoré ovplyvňovali naše myslenia niekoľko desaťročí a práve v tomto čase krízy by ľudia mohli konečne pochopiť hodnotu a podstatu slobody a jednotnej spoločnosti.

Ako sa udržujete v pozitívnej nálade? Ako trávite čas v nútenom voľne?

Snažím sa hlavne si udržať pozitívnu myseľ. Obmedzil som sociálne siete a dokonca aj sledovanie správ, lebo mi to nerobilo dobre. V tejto chvíli predsa všetci vieme, čo máme robiť – sedieť doma a keď už aj človek vybehne von, treba sa vyhýbať skupinovým aktivitám a toho sa držím.

Každé ráno si zacvičím, rozospievam sa, zahrejem hlasivky, akoby som v ten deň mal mať večer predstavenie, a potom skončím v záhrade alebo pri dobrej knihe.

Na druhej strane má celá táto stopka v sebe aj niečo pozitívne. Kedysi sme žili omnoho pomalšie. Za moje posledné dva roky ani neviem, kedy som mal čas naozaj nič nerobiť.

Keď sa aj objavil deň voľna, človek toho chcel stihnúť čo najviac, lebo ktovie kedy zase bude vonku pekne, aby sa dal vymaľovať záhradný domček alebo okopať vinič.

Teraz? Nikam sa neponáhľam, nič mi neujde. Zrazu nemám ten pocit, že sa flákam, keď sa venujem len sám sebe a svojej rodine, a keď za jeden deň nestihnem vytrhať všetku burinu medzi jahodami, znamená to, že mi ostalo niečo aj na zajtra a ja mám zase dôvod vstať z postele a niečo robiť.