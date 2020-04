Je psychiater, a predsa dostal lekciu. Irvin Yalom sa zveril s bolesťou zo smrti manželky

Prežil mesiace v temnotách.

2. apr 2020 o 18:20 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Asi pred rokom sme zistili, že moja manželka Marilyn, s ktorou som žil 65 rokov, má mnohopočetný myelóm, napísal na svojom facebooku americký psychiater a spisovateľ Irvin D. Yalom.

Vysvetlil, prečo sa tak dlho neozval, nič nenapísal, nepublikoval žiadny rozhovor.

"Úplne som sa ponoril do temných udalostí života," povedal.

Súvisiaci článok Písali si, aj keď sa ich telá už vzdávali. Z ľúbostného listu Leonarda Cohena bude film Čítajte

Leukémia jeho manželky ho dramaticky priblížila k téme, ktorej sa celý profesijný život venoval. Vedel o nej strhujúco písať a rozobrať ju na kosť, keď sa ňou trápili jeho pacienti.

Smrť nikdy nebola tak blízko, strach z nej nikdy taký konkrétny, úzkosť taká paralyzujúca.

Dnes Irvin David Yalom hovorí, že by nikdy nepovedal, akej posadnutosti môže prepadnúť.

Obrovská lekcia pre terapeuta

"Jeden deň, krátko po tom, ako sme sa dozvedeli o jej diagnóze, ma Marilyn zavolala na prechádzku," hovorí Yalom.

"Povedala, že by sme mali spolu napísať knihu o tom, čo jej choroba spôsobila v našich životoch."

Blížiaca sa smrť diktovala ich slová pol roka. Striedali sa, jednu kapitolu napísal Irvin, druhú Marilyn. Tretiu Irvin, štvrtú Marilyn... Potom Marilyn zomrela a Yalom musel pokračovať sám.

Trvalo to ešte štyri mesiace.

Irvin David Yalom Americký psychiater a spisovateľ sa narodil v roku 1931 vo Washingtone.

Je obdivovateľom Nietzscheho, Kanta a Schopenhauera.

V slovenskom preklade mu vyšli knihy Liečba Schopenhauerom, Mama a zmysel života, Keď Nietzsche plakal, Chvála psychoterapie, Všetko trvá krátko, Ako som sa stal sebou.

Jeho veľké témy sú existenciálne chvíle, smrť, strach zo smrti, úzkosť.

"Včera som dokončil poslednú kapitolu. Bude to kniha o tom, ako sme spolu čelili jej koncu a o mojom smútku, ktorý prišiel vzápätí. Pracovný názov je A Matter of Death and Life. Otázka smrti a života," napísal v posledný marcový deň.

Yalom sa pri terapiách často stretol s ľuďmi, ktorí prepadli zamilovanosti, idealizovali si svojich partnerov, pripisovali im nadľudské schopnosti a nedokázali ich vnímať ako samostatné bytosti.

Učil ich vnímať vzťahy racionálne, správať sa racionálne. Tým boli mimoriadne podmanivé aj jeho knihy.

Ukázalo sa, že posledné mesiace prechádzal chvíľami, na ktoré nebol pripravený ani ako psychiater, ani ako spisovateľ.

"Zakúsil som, čo to znamená prejsť hlbokou depresiou, mať obsesívne myšlienky a trúchliť za milovaným človekom. Bola to pozoruhodná skúsenosť pre terapeuta," napísal.

Irvin Yalom s manželkou Marilyn. (zdroj: FB)

Z temnoty vyjde von

Z bolesti a smútku prešiel rovno do izolácie, ktorú si vynútila korona. Dni trávi s dcérou a to mu pomaly pomáha vyjsť z temnoty von. Jeho odkaz fanúšikom bol optimistický.

Čoskoro, možno, vraj bude schopný napísať ďalšiu knihu.

Súvisiaci článok Psychiater Breier: Duševne chorých zraňuje, keď si nedávame pozor na slovník Čítajte

O niekoľko hodín sa ozval opäť. To už ďakoval za vyše 1500 správ, ktoré dostal na facebooku, a za 200, ktoré došli mailom.

Svoju adresu sám zverejnil.

Už pred niekoľkými rokmi sa stiahol z profesionálneho života. Necítil sa dobre medzi kolegami, ktorí radšej predpisovali lieky, akoby skúšali pomôcť pacientom rozhovormi.

Venoval sa radšej svojej obľúbenej filozofii a písaniu. Ale hodinku, dve ešte vždy rád venuje tomu, kto jeho pomoc potrebuje. Aj v izolácii stále funguje zoom a skype.