Pavol Barabáš: Toľko cestovateľov na tejto zemi ešte nebolo. S nimi sa zvezú aj rôzne vírusy

Také ticho v Tatrách ešte nezažil.

8. apr 2020 o 10:56 Monika Moravčíková

Naučil sa žiť s maláriou, z Konžského dažďového pralesa si zas odniesol neznámu chorobu, pri ktorej napuchol a bol škvrnitý ako leopard. Je to daň za spoznávanie sveta, myslí si oceňovaný slovenský dokumentarista PAVOL BARABÁŠ.

V rozhovore pre SME hovorí, že keď budeme rozumní, môžeme sa naučiť žiť aj s ďalším neviditeľným nepriateľom, vírusom, ktorý tak rýchlo mení náš svet. Ľudia sa podľa neho cestovania nevzdajú.

Boli ste počas vašich ciest po celom svete niekedy vystavený vírusu aj v inej krajine? Nemali ste strach, že ochoriete na nejakú exotickú chorobu?

Prešli sme najväčšie pralesy Novej Guiney, Afriky či Južnej Ameriky, aby sme sa dostali k domorodcom žijúcim prírodným spôsobom života ďaleko od civilizácie. Boli to cesty do neznáma. Neviete, čo vás tam čaká. Asi takým najväčším problémom, s ktorým sme sa stretli, bola malária.

V Novej Guinei sme chodili po osadách, kde matke zomrelo každé druhé dieťa. Kto videl film Tieň jaguára z našej cesty po Amazónii, mohol si všimnúť, že v kmeni Hodi neboli starí ľudia. Na maláriu v súčasnosti zomrie ročne pol milióna ľudí.

Takýto „suvenír“ sme si často priviezli aj my. S maláriou sa domorodci museli naučiť žiť a musel som sa s ňou naučiť žiť i ja, keďže malária je jedna z tých chorôb, na ktorú si nevie organizmus vytvoriť protilátky. Ale beriem to ako daň za poznávanie sveta. Pamätám si, ako som sa vracal z Konžského dažďového pralesa od prírodných Pygmejov.

Telo som mal škvrnité ako leopard, mal som napuchnutú šiju a horúčku. Z letiska som hneď utekal na infekčné oddelenie. Bol však piatok a povedali mi, že už ma nik nevyšetrí, nech prídem v pondelok. Bál som sa, že nakazím pol Európy nejakou neznámou chorobou. Ale imunitný systém sa s tým vyrovnal a do pondelka som bol v poriadku. Spätne mi nezistili, čo to mohlo byť.

Chorôb sa pri putovaní a nakrúcaní bojíte najviac alebo sú omnoho väčšie hrozby?

Skôr by som povedal, že chodím na expedície, aby som načerpal veľa pozitívnej energie, hoci to nie sú ľahké akcie. Organizmus sa nastaví tak, že musí šliapať ako hodinky, aby prekonal všetko, s čím sa imunitný systém stretne.

Náchylnejší je skôr vtedy, keď príde uvoľnenie, opadnú stresy. Prežil som naozaj mnoho ciest, ale nepamätám si, že by niekto z nás vážne ochorel počas nich.

Angolský kmeň pri namíbijských hraniciach si zachováva pôvodný spôsob života. (zdroj: Archív P.B. )

Navštívili ste odľahlé kúty zeme a spoznali rôzne domorodé kmene, ľudí, ktorí jedia žaby a červy, napríklad v pralesoch Afriky či Novej Guiney. Akú majú oni imunitu? Zisťovali ste, akých chorôb sa boja a či vôbec o nich vedia?

Tak ako aj my, aj oni sa boja neznáma. Väčšinou to pripisujú zlým energiám okolo seba. Veria, že keď prichádzate do osady, spúšťate rad udalostí, ktoré sa stanú. Ak ste zlý človek, niekto ochorie alebo zomrie. A zlo treba potrestať.

Skúsim ísť trochu do histórie, ktorá nás učí. Kedysi som nakrútil film Mongolsko – v tieni Džingischána. Práve Džingischán a jeho vnuci sa snažili vytvoriť prvý globálny obchodný systém na tejto planéte. Bola to najväčšia sieť obchodných ciest, ktorá prvýkrát v histórii spojila Európu s Áziou. Film sa končí tým, ako sa blcha infikovaná morom dostala tými cestami z južnej Ázie do Číny, odtiaľ hviezdicovito do celého sveta.

To bola aj príčina zániku najväčšej ríše, aká kedy bola na tejto planéte. Nákaza sa dostala karavánou talianskych kupcov do Janova a odtiaľ do celej Európy. V 14. storočí mor vyľudnil polovicu Európy a zomrelo naň celkovo okolo 200 miliónov ľudí. Nikto vtedy tomu nerozumel.

V niektorých mestách dokonca pálili židov ako príčinu onemocnenia. Príčinu sa svet dozvedel až v roku 1894, keď výskumníci z Hongkongu izolovali baktériu zodpovednú za čiernu smrť. Dnes sme už úplne inde, vďaka vede poznáme nepriateľa, ktorý mení tak rýchlo náš svet, a keď budeme rozumní, naučíme sa s ním žiť.

My možno áno, ale pre domorodé kmene je fakt, že sú izolovaní od takýchto chorôb, isté riziko. Lebo kým väčšina sveta si vybuduje imunitu, oni nie.

Zase trochu z histórie: kolonizátori zavliekli do Ameriky kiahne a osýpky, na ktoré domorodé obyvateľstvo nemalo žiadnu imunitu. Odhaduje sa, že v roku 1492 tu žilo okolo 75 miliónov ľudí a vyše 90 percent chorobám podľahlo.

Na plantáže boli privážaní otroci z Afriky, ktorí zas zamorili Amazóniu maláriou, na ktorú domorodí obyvatelia umierajú aj teraz.

Indiánske kmeňové spoločenstvá v amazónskom pralese. RTVS počas desiatich nedeľných večerov uvedie sériu ikonických dokumentov Pavla Barabáša, ktoré sú doplnené o zamyslenia s názvom Dialóg s planétou. Séria odštartovala 1. marca 2020 a vyvrcholí desiatym zamyslením koncom mája 2020 a filmom Tieň jaguára. (zdroj: Archív P.B. )

Je človek v našej vyspelej civilizácii zraniteľnejší?

Veda prešla obrovský kus cesty, priemerný vek sa stále predlžuje. Na druhej strane za posledných desať rokov ľudia zdvojnásobili migráciu po svete. Toľko cestovateľov na tejto zemi ešte nebolo.

A s nimi sa zvezú aj rôzne vírusy, ktoré sa objavujú na rôznych kontinentoch po prvý raz a stretávajú sa s ľuďmi, ktorí ešte nemajú proti nim vytvorenú imunitu.

Budeme po pandémii cestovať menej, lebo sa budeme viac báť?

Nezávisí to ani tak od ľudí, ako skôr od politikov. Ako sa nastavia nové hranice? Ľudia budú chcieť stále cestovať. Koronavírus hypoteticky mohol byť medzi nami aj predtým. Lekári ho možno považovali za silnejšiu chrípku, ale nemala také vhodné podmienky na rozšírenie.

Takže si myslím, že sa s ním musíme naučiť žiť, ako sme sa naučili žiť s chrípkou. Verím, že vďaka lekárom a vedcom dostane ľudstvo túto pandémiu pod kontrolu. Mali by sme sa však naučiť, ako sa správať v prípade ďalších pandémii. Lebo keby sa podobne rozšírila napríklad ebola, úmrtnosť by bola oveľa, oveľa vyššia.

Africký kmeň Suri je známy svojimi netradičnými ozdobami, zdokumentoval ho vo filme Suri (2015). (zdroj: Archív P.B. )

Takže vy sa nebojíte?

Myslím si, že si treba stále posilňovať imunitný systém, nestresovať sa a dodržiavať na cestách elementárne hygienické zásady.

Ako dnes prežívate, že cestovať nemôžete? Museli ste zrušiť nejaké expedície?

Práve tento mesiac sme mali s priateľmi splavovať rieku Colorado v Amerike. Koncom marca sme mali odletieť, ale tesne pred odchodom, keď už sme mali zaplatené letenky, vybavené povolenia a nakúpený expedičný materiál, Amerika uzatvorila krajinu.

Dlhé roky sme pripravovali túto expedíciu. Povolenie na to, aby sme mohli stráviť mesiac sami na divokej rieke, sme museli získať v lotérií národného parku. Veľmi nám je to ľúto, lebo je to scenéricky najkrajší splav na planéte, navyše ste tam mesiac bez signálu a bez spojenia s civilizáciou, čo je už dnes naozaj vzácnosť. Žiaľ, nevyšlo to.

Ale na druhej strane si myslím, že človek by mal cestovať predovšetkým preto, aby si uvedomil, aké hodnoty má doma. A ja sa cítim na Slovensku dobre. Hoci ho mám slušne pochodené, stále tu mám čo objavovať.

Veľakrát ste povedali, že Tatry sú pre vás najkrajším miesto na svete. Trávite tieto dni tam?

V Tatrách bývam. Vyžarujú takú zvláštnu energiu, akú som nepocítil nikde inde na svete. Každý človek inak vpúšťa do seba krásu, nie každý sa jej vie otvoriť, ale pre mňa majú naše veľhory ohromné čaro.

(zdroj: archív P.B.)

Čo robíte?

Chodím na miesta, kde človek nestretne živú dušu. Neskromne poviem, že si to užívam. Také ticho v Tatrách som nikdy nezažil. Píšem a vymýšľam nové scenáre a samého ma prekvapilo, že už aj so zmeneným pohľadom, lebo sa za tri týždne zmenila aj celá naša spoločnosť.

Ako sa v tejto kríze prejavili Slováci? Ste rád, že tieto dni prežívate doma?

Ľudia sa vždy báli toho neznámeho, niečoho, čo nevedia ovplyvniť. Všímam si, že mnohí, ktorí opustili Slovensko zrazu prehodnocujú slovo domov a chcú to, čo sa deje vo svete, prečkať tam, kde majú pevný bod na tejto planéte. Doma.

V jednom rozhovore ste povedali, že byť ticho a sám v prírode, je pre vás najsilnejší zážitok. Budeme si viac vážiť našu prírodu, keď toto pominie?

Mnohí sa v súčasnosti znova učia žiť sami so sebou. Akosi samo vyplávalo na povrch, bez čoho sa dokážeme zaobísť a bez čoho nie. Zrazu zisťujeme, že nákupné centrá až tak človek nepotrebuje.

Že omnoho viac potrebujeme pobyt v prírode a najbližších. Ja som optimista, verím, že nás tento malý vírus nás naučí veľa o nás samých. Každý z nás dnes prehodnocuje svoje priority, ale aj to, ako žije.

Dnes poznáme vírus, ktorý prudko mení dianie vo svete. Môže byť ešte svet rovnaký ako pred pandémiou?

Svet sa stále mení, nikdy nebude rovnaký ako predtým. Dúfam, že tie zmeny budú len pozitívne a prospešné pre planétu.

Zmení sa zmysel slova dobrodruh?

Tým slovom sa označuje niekto, kto nie je na pripravený a vrhá sa na cesty bezhlavo. Dúfam, že ja ním nie som.

Pavol Barabáš pri prechádzaní koridorom v Trou de fer. (zdroj: archív P.B.)

Vy máte všetko naplánované dopredu?

V divokej prírode to funguje všetko úplne inak. Inak sú nastavené zmysly, inak funguje intuícia, na všetko dávate pozor. Samozrejme, môže vás uštipnúť had a vy nebudete mať pri sebe sérum, ale musíte naplánovať všetko tak, aby ste prežili.

Ide vám pri filmovaní v prvom rade o zážitok alebo je prvotným cieľom vždy dokument?

Aby som vytvorili zaujímavý expedičný film, musím aj ja prejsť zaujímavým príbehom. Keď sa vám ho podarí zažiť a ešte k tomu aj nakrútiť, potom je dokumentárny film bonusom expedície. Urobí ju nesmrteľnou.

Pavol Barabáš (60) narodil sa v Trenčíne ako najmladší z troch súrodencov,

vyštudoval zvukovú a obrazovú techniku na Vysokej škole technickej v Bratislave, neskôr založil vlastné produkčné štúdio K2,

nakrútil vyše 50 dokumentárnych filmov, 16 z nich bolo z prostredia Tatier, nakrúcal napríklad aj v pralesoch Novej Guiney, v Kongu, Etiópii, amazonských pralesoch, dosiahol južný aj severný pól,

získal okolo 200 ocenení na domácich a zahraničných festivaloch, patrí medzi najoceňovanejších slovenských filmárov,

medzi jeho najoceňovanejšie dokumenty patria: 118 dní v zajatí ľadu (1998), Omo –Cesta do praveku (2002), Amazonia Vertical (2004), Pururambo (2005), Vysoké Tatry – Divočina zamrznutá v čase (2007), Trou de Fer – Železná diera (2011), Sloboda pod nákladom (2016),

jeho zatiaľ posledným filmom je dokument Svetozár Stračina (2019) o slovenskom skladateľovi a bohémovi, ktorý rozvíjal autentický folklór.

Z mnohých expedícií však film nevznikol. Niežeby boli neúspešné, ale zrazu zistíte, že na všetko ste sa tak dôkladne pripravili, že dramatické momenty, ktoré sú korením filmu, chýbajú. Vy však nechcete urobiť horší film. Nechcete nastavenú latku podliezť.

Na druhej strane poteší, ak urobíte niečo, čo osloví aj ľudí na druhej strane zemegule. Akurát tento týždeň som dostal správu z kanadského festivalu, že ocenili môj film Tieň jaguára a že ho chcú púšťať pre stredné školy a komunity, ktoré sa venujú ochranárskym aktivitám. Takéto správy dávajú vášmu životu ešte väčší zmysel.

Naposledy ste mali v kinách dokumentárny film o slovenskom skladateľovi Svetozárovi Stračinovi. Netypické dielo, ktoré sa trošku vymyká z vášho portfólia. Čo vás inšpirovalo?

Ako som spomínal, človek cestuje preto, aby sa tým vzdal hodnôt, ktoré má doma. Aby si ich potom viac vážil. Ľahšie sa mu odhaľuje genius loci krajiny, v ktorej žije. Hudobný skladateľ Svetozár Stračina to práve cez hudbu vedel veľmi dobre pomenovať.

Odhaľoval tvorivú energiu ľudí v každom jednom regióne, a preto miloval Slovensko. Citlivo som vnímal, ako západná kultúra valcuje kultúry, ktoré sa nedokázali brániť. Stačí desať rokov a ľudia sa vzdajú tradičného oblečenia a jedla v prospech globálneho tovaru.

Práve cez pohľad Svetozára Stračinu, vzdelaného a múdreho filozofa, som chcel najmä mladým ľuďom ukázať, čo je v tomto našom slovenskom priestore vzácne. A z pohľadu dnešných dní poukázať na to, aké je dôležité poznať pevný bod, okolo ktorého sa každému z nás otáča zemeguľa.