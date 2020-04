Čítal nekrológy a volal vdovám. Najsilnejší album Boss napísal, keď ho poprosili na ulici

Springsteen zareagoval na výkrik Teraz ťa potrebujeme!

7. apr 2020 o 14:37 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Po útokoch na World Trade Center sa šiel Bruce Springsteen prejsť. Upokojiť rozbúrenú myseľ sa pokúsil na pláži v New Jersey.

Obloha bola vtedy jasná, ale ešte bolo vidieť mraky nad miestom, kde ešte niekoľko hodín predtým stáli vysoké budovy. Bolo to len niekoľko kilometrov od neho.

Nevedel vtedy, čo má robiť. Čo by bolo vhodné a zmysluplné.

Keď vychádzal z parkoviska, ešte chvíľu váhal, či sa ponorí do podvečernej premávky a definitívne ukončí svoju meditatívnu náladu. Vtedy ho spoznal muž v aute, ktoré prechádzalo okolo.

Stiahol okienko a zvolal: "Bruce, teraz ťa potrebujeme!"

Springsteen prišiel domov, sadol si a začal rozmýšľať nad svojím povolaním. "Viem, že hudba môže pomôcť ľuďom zorientovať sa, keď sú vystavení chaotickým udalostiam, kataklizme.

Textár im síce veci nevysvetlí, ale môže ich dať do kontextu. Pomôže im utriediť si pocity a identifikovať to, čo im zatieňuje jasnú myseľ," cituje ho kniha rozhovorov Springsteen on Springsteen

Dobrý deň, tu je Bruce Springsteen

Tak ako dnes počas pandémie, aj vtedy sa americké noviny plnili nekrológmi. Bruce Springsteen ich čítal.