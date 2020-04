Zabime vírus hudbou, vyzýva Lady Gaga. Výťažok z veľkého online koncertu pôjde fondu WHO

Vystúpia aj Elton John, Paul McCartney či Chris Martin.

7. apr 2020 o 16:06 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Hviezdy svetovej populárnej hudby odohrajú v boji proti pandémii 18. apríla dobročinný online koncert, vysielať ho budú sociálne siete aj televízie po celom svete.

Kurátorkou projektu s názvom One World Together at Home (Jeden svet spoločne doma) je speváčka Lady Gaga.

Najskôr zbierka, potom už len zábava