Muž, ktorý vie napísať hit za hodinu - Elton John

29. máj 2005 o 10:02 SITA

BRATISLAVA 29. mája (SITA) - Sir Elton John sa narodil 25. marca 1947 v anglickom mestečku Pinner a v skutočnosti sa volá Reginald Kenneth Dwight. Nadanie a vzťah k hudbe zrejme zdedil po otcovi, ktorý pôsobil ako trubkár v kapele kráľovského letectva.

Po prvý raz hral na klavíri v štyroch rokoch. O sedem rokov neskôr získal štipendium na prestížnu kráľovskú akadémiu hudby - Royal Academy of Music. Školu opustil po šiestich rokoch, pretože sa chcel samostatne presadiť v skutočnom hudobnom showbiznise.

V prvej skupine s názvom Bluesology začal hrať v roku 1961. Okrem toho však pôsobil aj ako sólový spevák. V roku 1965 sa skupina Bluesology začala venovať americkému soulu a štýlu R&B. O rok už sprevádzala Longa Johna Baldryho, čo Eltona Johna dosť znechutilo. V tom čase však svoje dnešné umelecké meno ešte nepoužíval. Začal sa teda zaujímať o iné hudobné formácie, s ktorými by mohol vystupovať. Zlom nastal, keď sa skontaktoval s Berniem Taupinom a začal pre neho skladať hudbu. V tom čase si Dwight zmenil svoje umelecké meno. To pozostáva z krstných mien členov Bluesology Eltona Deana a Johna Baldryho. Johna a Taupina neskôr najal Dick James a stali sa jeho dvornými autormi textov. John mal v sebe toľko nápadov, že bol schopný napísať skladbu za hodinu. O dva roky písala dvojica piesne napríklad pre popových spevákov ako Rogera Cooka či Lulu. V roku 1968 začal písať piesne pod vlastným menom. Skladby sa líšili tým, že boli viac rockovo orientované s väčšou nádejou preraziť v rádiových hitparádach.

John ako sólista debutoval v roku 1969 albumom Empty Sky. Svet ho spoznal aj vďaka hitom z ďalších albumov, ako napríklad: Elton John (1970), Tumbleweed Connection (1971), Madman Across the Water (1971), Honky Chateau (1972), Goodbye Yellow Brick Road (1973), Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy (1975), Too Low for Zero (1983), či Made in England z roku 1995.

Obrovským hitom sa stal singel Candle in the Wind, venovaný pamiatke zosnulej princeznej Diany. V kanadskom rebríčku Top ten sa udržal celé tri roky a stal sa najpredávanejším singlom na svete vôbec. V roku 2001 vyšiel hudobníkovi ďalší album - Songs from the West Coast, čím dokázal, že stále patrí medzi svetovú špičku. Jeho posledným albumom je zatiaľ Peachtree Road, ktorý vydal vlani.

Sir Elton John je jednou z najvýraznejších osobností pop music posledných desaťročí aj pre to, že vytvoril vlastný hudobný štýl, ktorému ostal verný počas celej kariéry. Medzi jeho najväčšie hity patria napríklad skladby Your Song, Rocket Man, Don't Let the Sun Go Down On Me a iné.

Eltonovi Johnovi sa počas kariéry nevyhli ani mnohé škandály v súvislosti s užívaním kokaínu a alkoholizmom. Okrem toho sa však do povedomia dostal aj pre svoju spoluúčasť na charitatívnych podujatiach. Koncom 80. rokov vydražil kolekciu svojich extravagantných kostýmov, ako aj mnoho osobných drobností v americkej Madison Square Garden. Získané peniaze venoval na charitu. V tom čase potreboval sám Elton John veľa pomoci a podpory, pretože trpel bulímiou a ničili ho drogy. Začiatkom 90. rokov založil vlastnú nadáciu zameranú na boj proti AIDSu, do ktorej prispieva.

Elton John sa netají svojou homosexualitou a verí, že zákony vo Veľkej Británii čoskoro umožnia homosexuálom sobášiť sa a zakladať si rodiny. On sám už niekoľko rokov žije vo vzťahu s režisérom Davidom Furnishom.

Muž, z ktorého spravila anglická panovníčka Alžbeta II. Sira, odohrá svoj historicky prvý koncert na Slovensku 1. júna.

