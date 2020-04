Lady Gaga vyzbierala 35 miliónov na boj proti koronavírusu

Peniaze pôjdu na nákup ochranných prostriedkov pre zdravotnícky personál a vývoj príslušnej vakcíny.

8. apr 2020 o 6:30 TASR

LOS ANGELES. Americká popová speváčka Lady Gaga usporiadala zbierku pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), pre ktorú vyzbierala 35 miliónov dolárov.

Prostriedky pôjdu na nákup ochranných prostriedkov pre zdravotnícky personál a vývoj príslušnej vakcíny.

Lady Gaga, vlastným menom Stefani Germanottová (34), zároveň oznámila, že sa podieľala na zorganizovaní charitatívneho televízneho koncertu, ktorý má vzdať hold zdravotníckym pracovníkom bojujúcim proti pandémii koronavírusového ochorenia COVID-19, informovala v utorok stanica BBC.

Na tomto projekte s názvom One World: Together at Home, ktorý sa bude streamovať v USA a neskôr ho zo záznamu sprostredkuje i britská stanica BBC, sa zúčastnia i Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John, Billie Eilishová či Lizzo.

Moderátormi podujatia, ktoré sa uskutoční 18. apríla, budú Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel a Stephen Colbert.

Medzi ďalšími celebritami na zozname účinkujúcich sú David Beckham, John Legend, Kerry Washingtonová, Prijanka Čoprová a ďalší. Lady Gaga zdôraznila, že podujatie nie je dobročinná akcia, ale zábavný program s odkazom solidarity.