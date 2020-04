Bob Dylan dobyl po prvýkrát singlový rebríček Billboardu

Legendárnemu muzikantovi sa to podarilo s takmer 17-minútovou piesňou Murder Most Foul.

9. apr 2020 o 14:13 SITA

BRATISLAVA. Americký spevák a hudobník Bob Dylan po prvý raz dobyl americký singlový rebríček Billboardu. S jeho prvým autorským singlom po ôsmich rokoch Murder Most Foul sa vyšplhal na prvú priečku hitparády Rock Digital Song Sales.

Podľa údajov spoločnosti Nielsen si takmer 17-minútovú skladbu kúpilo od jej vydania, teda od 27. marca, do 2. apríla desaťtisíc ľudí.

Sedemdesiatosemročný pesničkár sa v 60. rokoch minulého storočia dostal s hitmi Like A Rolling Stone a Rainy Day Women ?12 & 35 na druhé miesto Billboardu Hot 100. Skladba Things Have Changed z roku 2000 sa umiestnila na druhej priečke v rebríčku Adult Alternative Songs.



Bob Dylan, vlastným menom Robert Allen Zimmerman, založil prvú kapelu už na strednej škole. V roku 1962 vydal debutový, eponymný album, pričom v marci 2017 uviedol na trh trojalbum Triplicate, ktorý je už jeho 38. štúdiovkou. Jeho zatiaľ posledným albumom s pôvodným materiálom je však Tempest z roku 2012.

Medzi jeho najznámejšie piesne patria Blowin' In The Wind, The Times They Are A-Changin’, Subterranean Homesick Blues, Tangled Up In Blue, Knockin' On Heaven's Door či Just Like A Woman.

V roku 1988 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy a o tri roky neskôr si prevzal Grammy za celoživotný prínos. V roku 2008 dostal Pulitzerovu cenu. Za spomínanú pieseň Things Have Changed z filmu Skvelí chlapci (2000) získal Oscara aj Zlatý glóbus.

Americký magazín Rolling Stone zaradil jeho menovaný hit Like A Rolling Stone na prvé miesto rebríčka 500 najlepších skladieb všetkých čias.

Dylan má na konte tiež viacero kníh, z ktorých najznámejšia je experimentálna poézia vo forme prózy s názvom Tarantula (1971). V roku 2016 dostal Nobelovu cenu za literatúru.