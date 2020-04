Pri príležitosti 50. výročia rozpadu The Beatles objavili raritnú snímku

Fotografia vznikla v roku 1959 v Liverpoole.

10. apr 2020 o 19:13 TASR

Na archívnej snímke z 10. decembra 1980 fanúšička skupiny Beatles drží v ruke v poradí štvrtý album kapely s názvom Beatles for Sale v predajni v nemeckom Stuttgarte. (Zdroj: TASR/AP)

LONDÝN. Ojedinelú, dosiaľ nezverejnenú fotografiu hudobného tria, z ktorého sa neskôr stala svetoznáma skupina The Beatles, objavili v Británii pri príležitosti 50. výročia rozpadu tohto hudobného telesa. Informovala o tom v piatok stanica BBC.

Snímka, ktorú objavila spoločnosť Tracks Ltd. zameriavajúca sa na memorabílie, zachytáva zoskupenie The Quarrymen a jeho troch členov - Paula McCartneyho, Johna Lennona a Georgea Harrisona - rok predtým, ako sa stali The Beatles.

Fotografia bola vyhotovená v roku 1959 v Liverpoole. "O štyri roky neskôr zažili nepredstaviteľnú slávu, ktorá trvá dodnes. Existuje iba zopár fotografií skupiny The Quarrymen, a takýto objav je veľmi vzácny," povedal hudobný historik a expert na The Beatles Mark Lewisohn.

Lennon založil skifflovú a rokenrolovú skupinu The Quarrymen začiatkom roku 1957 spolu s Rodom Davisom, Peteom Shottonom, Colinom Hantonom, Ericom Griffithsom a Lenom Garrym. K formácii sa neskôr pripojili McCartney a Harrison.

McCartney, Lennon a Harrison, spolu s Peteom Bestom, ktorého v auguste 1962 nahradil Ringo Starr, sa neskôr stali The Beatles.

Za oficiálny zánik tejto skupiny, ktorá je s predajom 1,1 miliardy albumov komerčne najúspešnejšou hudobnou formáciou v histórii, sa všeobecne považuje 10. apríl 1970, keď v novinách Daily Mirror vyšiel článok s názvom "Paul opúšťa The Beatles".

Lennona zastrelil 8. decembra 1980 vo veku 40 rokov v New Yorku fanatický fanúšik, Harrison zomrel v roku 2001 vo veku 58 rokov v Los Angeles na rakovinové ochorenie. Prvotný člen The Beatles, hráč na basovú gitaru Stuart Sutcliffe, zomrel v Hamburgu v roku 1962 na krvácanie do mozgu ako 21-ročný.