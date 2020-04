Ručne písaný text Hey Jude vydražili za 910-tisíc libier

Text bol jedným z viac ako 250 predmetov dražby po 50 rokoch od rozpadu The Beatles.

12. apr 2020

BRATISLAVA. Ručne písaný text piesne Hey Jude od legendárnych The Beatles predali na aukcii za 910-tisíc libier (v prepočte zhruba 920-tisíc eur). Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Nový majiteľ získal text, ktorý napísal Paul McCartney v roku 1968 pre malého Juliana Lennona po rozvode jeho rodičov Johna a Cynthie, za takmer šesťnásobok pôvodne odhadovanej sumy.

Dražba po 50 rokoch od rozpadu Beatles

Text bol jedným z viac ako 250 predmetov, ktoré dražili pri príležitosti 50. výročia rozpadu legendárnej liverpoolskej kapely.

Membránu z basového bubna, ktorú Beatles použili na otváracom koncerte svojho prvého severoamerického turné, predali za 161-tisíc libier (184-tisíc eur), čo je asi štvornásobok pôvodného odhadu.

Kresbu "BAGISM" Johna Lennona a Yoko Ono vydražili za 75-tisíc libier (86-tisíc eur) a stránku scenára hudobného videa Hello, Goodbye s kresbami a nápadmi Lennona, Georgea Harrisona a Mala Evansa získal nový majiteľ za 67-tisíc libier (77-tisíc eur).

The Beatles vznikli v roku 1960 v Liverpoole a hudobná kritika ich dodnes považuje za jednu z najlepších a najvplyvnejších kapiel všetkých čias. Vo Veľkej Británii nahrali a vydali dvanásť štúdiových albumov.

Desať cien Grammy

Kapela má na konte desať prestížnych cien Grammy, vrátane trofeje za celoživotný prínos.

Formácia získala aj Oscara, a to za skladbu Let It Be z rovnomenného dokumentárneho filmu z roku 1970. V roku 1988 The Beatles uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.

Medzi najväčšie hity skupiny patria skladby ako napríklad Please Please Me, Help!, Ticket to Ride, Yesterday, All You Need Is Love, Hey Jude, Come Together, A Hard Day's Night alebo And I Love Her. Speváka a gitaristu Johna Lennona zavraždil v roku 1980 v New Yorku Mark David Chapman a gitarista George Harrison v roku 2001 podľahol rakovine. Zvyšní členovia, Paul McCartney (basgitara, spev) a Ringo Starr (bicie) sú stále hudobne aktívni.