Nik nechce byť v jeho prítomnosti. Tom Hanks už o koronavíruse vtipkuje

Uvádzal Saturday Night Live.

14. apr 2020 o 17:19 Monika Moravčíková

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Ľudia v Austrálii sú vo všetkých ohľadoch fantastickí, myslí si herec Tom Hanks.

Má s nimi nedávnu, živú skúsenosť. Austrálčania sa o neho starali, keď mu bolo diagnostikované ochorenie Covid-19.

„Používajú jednotky Celzia namiesto stupňov Fahrenheita, keď merajú teplotu. To urobilo z čísla 36 to dobré a z 38 to zlé. Niečo podobné, ako keď Hollywood zaobchádza s herečkami,“ vtipkoval počas prvej karanténnej verzie Saturday Night Live.

Vraj počas izolácie zabudol aj na to, ako sa používajú gombíky na saku. Veď vyše mesiaca nenosil nič iné ako tepláky. Do gala sa znovu nahodil až vďaka šou.

Divné časy na vtipkovanie

„Som to ja, váš starý kamarát. Nenechajte sa pomýliť mojou oholenou hlavou, to bolo pre film a vlasy mi dorastajú len veľmi pomaly. Ale v sprche to celkom šetrí čas, možno by sme to mali spraviť všetci, hm?“ privítal divákov herec zo svojej útulnej kuchyne.