Pohoda 2020 nebude. Dopady budú veľké, ale spolieham sa na tím festivalu, vraví Kaščák

Festival Grape zatiaľ nezrušili.

15. apr 2020 o 9:27 (aktualizované 15. apr 2020 o 12:20) Jana Alexová

Správu sme aktualizovali.

BRATISLAVA. Festival Pohoda, ktorý sa mal na trenčianskom letisku konať 9.-11. júla, tento rok nebude. Organizátor open air festivalu Michal Kaščák to oznámil v živom vysielaní Rádia FM.

Kaščák zároveň zdôraznil, že 24. ročník obľúbeného festivalu sa len presúva z roka na rok.

Aj preto všetky lístky, ktoré si návštevníci zakúpili na tento rok, budú platiť aj v roku 2021, hoci organizátori ponúkajú tiež možnosť vrátenia peňazí.

Pomôže, ak si necháte lístok

"Pre mňa je to veľmi zvláštny pocit, ale museli sme k tomu pristúpiť, je to nevyhnutné rozhodnutie v tejto situácii. Riešime teraz to, aby sme sa pripravili na presun festivalu," povedal Kaščák.

Dodal, že rozhodnutie prijali po dôkladnom zvážení a sledovaní situácie ohľadne šírenia nového koronavírusu aj v zahraničí aj konzultáciách s epidemiologičkami.

"Keď som sa ich opýtal, ako by mohli označiť šancu, že by sa Pohoda vo forme, ako ju poznáme, mohla konať v júli, obe mi povedali, že šanca je nulová. Vtedy už nie je prečo váhať," vysvetlil Kaščák pre SME.

Napriek tomu, že ekonomické straty bude tím Pohody počítať v státisícoch eur, Michal Kaščák vraví, že oveľa ťažšie sú pre nich kultúrne straty.

"Zasiahne nás to určite, pomerne dramaticky, ale z histórie sme zvyknutí aj na horšie časy. Ľudia, ktorí za festivalom stoja, mu niekoľko krát výrazne pomohli, neobávame sa veľkých ohrození. Všetko stojí a padá na tom, ako sa k tomu postavia naši návštevníci a partneri. Dopady budú, ale silno sa spolieham na tím, ktorý za Pohodou stojí," povedal Kaščák.

Festival proti zrušeniu poistený nie je. Preto by im pomohlo, keby ľudia lístky masovo nevracali, ale nechali si ich na budúci rok.

Viacerí potvrdili účasť aj o rok

Doteraz sa na Pohodu predali približne dve tretiny lístkov.

8.-10. júla 2021 je nový termín 24. ročníka festivalu Pohoda

"Číselne to vychádza niekde medzi 15 až 20-tisíc vstupeniek. Do tejto chvíle sme mali najlepší predpredaj v histórii. Možno aj preto, že sme z môjho pohľadu mali aj najsilnejší program v histórii," vraví Kaščák.

Budúci rok bude Pohoda na trenčianskom letisku v termíne 8.-10. júla. Kto už vie, že sa o rok na festival nechystá a má kúpený lístok, môže požiadať o vrátenie vstupného na webe festivalu, kde sú tiež zverejnené všetky dôležité informácie.

Keďže organizátori zdôrazňujú, že ide o presun festivalu a nie jeho definitívne zrušenie, platí to aj pre program. Viaceré tohtoročné mená už potvrdili, že sa na festivale zúčastnia budúci rok.

Pri niektorých organizátori čakali na odpoveď dlhšie, u niektorých to bolo automatické.

„Podarilo sa nám potvrdiť už viac ako dve pätiny pôvodných účinkujúcich. Medzi nimi The Libertines, Metronomy, Wolf Alice, Archive, black midi, Shame, Kokoroko, Marina Satti & Fonés, Black Country, New Road, Bazzookas, Wooze, Space Lady, Trupa Trupa a ďalších," informoval PR manažér Pohody Anton Repka.

Dodal, že ani jeden z potvrdených tohtoročných umelcov zatiaľ účasť v roku 2021 oficiálne nezrušil.

Náhrada Pohody bude online

Michal Kaščák dopĺňa, že vzťahy s agentami hudobných hviezd sa vzhľadom na celosvetovú pandémiu zlepšili. Agenti sú oveľa viac ústretovejší ako v minulosti.

"Pre nás by bolo veľmi nepríjemné, keby sme museli platiť plné depozity pre umelcov, ktorí by nezahrali vôbec. Časť agentov by mohla od nás vyžadovať stopercentné plnenie aj v prípade, že festival nebude, lebo podmienky pre promotérov sú v súčasnosti nastavené veľmi nepríjemne," vraví Kaščák pre SME.

Víkend, počas ktorého sa mal festival Pohoda uskutočniť, napokon vyplní akcia s názvom Pohoda In the Air.

"Dávame dokopy zaujímavú skladačku online akcií v pôvodnom dátume festivalu. Mala by to zmes streamovaných koncertov z celej planéty, pretože umelcov máme vždy z celého sveta.

Určite chceme ísť na letisko, chceme zapojiť vizuálne umenie, workshopy a bude to aj mix archívov, odpremiérujeme náš film, dokument z roku 2019. Úplnú podobu akcie by sme chceli oznámiť 15. mája," doplnil Kaščák.

Grape má stále nádej

Na správu o zrušení festivalu Pohoda zareagoval na sociálnej sieti aj festival Grape, ktorý sa má podľa pôvodného termínu konať o mesiac neskôr.

Organizátori augustového festivalu sa ešte nádeje na Grape nevzdávajú.

"Samozrejme celú situáciu okolo pandémie sledujeme a konzultujeme aj s ďalšími festivalmi v Európe. Nie je dobrá, ale vzhľadom na to, že nikto teraz netuší, čo bude v auguste, stále živíme malú nádej.

Prípravy zatiaľ prebiehajú bez zmien, lebo nemôžeme samozrejme nič vypustiť. Čas na konečný verdikt máme minimálne do konca mája, ale o všetkom aj tak pravdepodobne rozhodne vláda a krízový štáb, takže to nemáme vo vlastných rukách," píšu na svojom Facebooku.

Dodávajú, že sa opierajú najmä na správy z Francúzska, kde sa uvažuje, že letné festivaly by mohli začať fungovať od polovice júla.

"Držme si teda všetci palce, nech sme zdraví a nech sa čím skôr vrátime do bežného života plného radosti a dobrých koncertov," uzatvára Grape tím.