Rozličné podoby Gala Asterixa

Komiks nie je úplná novinka.

16. apr 2020 o 11:11 Juraj Búry

Je len niekoľko postáv, ktoré sú pre európsky komiks zásadné. Valerian, Tintin, Šmolkovia. A samozrejme, dvojica neohrozených Galov Asterix a Obelix. Vďaka vydavateľstvu Egmont si ich môžeme prečítať aj v slovenčine.

Prvýkrát v roku 1992

Komiks nie je úplná novinka.Už u nás totiž raz vyšiel. V češtine sa Asterix objavoval od druhej polovice sedemdesiatych rokov, v slovenčine sa prvýkrát objavil v 1992. Zatiaľ čo u susedov sa tešia stabilnej čitateľskej základni, u nás je to kolísavé, najmä preto, že dotlač dlho nebola. Egmont to napravil a v roku 2017 začal znovu vydávať Asterixove dobrodružstvá po slovensky.

Na trhu je momentálne osem zošitov v cene okolo ôsmich eur. Oplatí sa dať takú sumu za 46-stránkový komiks?To je veľmi dobrá otázka. Asterix a jeho priateľ Obelix sú ikony. Kto by nepoznal týchto dvoch Galov a ich bláznivú dedinu brániacu sa s pomocou čarovného nápoja pred rímskou okupáciou?

Okrem komiksov sa totiž inkarnovali aj do sérií výborných animákov a kultových hraných filmov. Kto by ich nepoznal? Práve to je asi dôležité pripomenúť. Nekupujete si hocijaký (detský) komiks. Kupujete si ikonického Asterixa! Vo farbe na kvalitnom papieri! Európsky ekvivalent Strýka Držgroša od Dona Rosu (legendárny autor disneyovského komiksu – pozn. autora). To zaváži, otázka však potom znie inak: či toto je verzia Asterixa, ktorú si chcete kúpiť.

Animované spracovania

Lebo Asterix a Obelix už majú pevné miesto v našej kultúrnej pamäti, s čím čitatelia, ale aj vydavatelia komiksu musia počítať. Je tu Gérard Depardieu, sú tu animované filmy. Tá druhá kategória je staršia a má omnoho viac výstupov. Animovanú sériu tvorí momentálne desať filmov, pričom ten prvý (Asterix a Galvia, r. Ray Goossens) vznikol v roku 1967 a ten najnovší (Asterix a tajomstvo čarovného nápoja, r. Alexandre Astier, Louis Clichy) vznikol len nedávno – v roku 2018.

(zdroj: Archív SME)

Animovaná verzia Asterixa si (až na pár výnimiek) drží stabilnú kvalitu. A to aj napriek striedaniu režisérov, animátorských štýlov (napríklad posledné dva filmy sú robené modernou 3D animáciou) či faktu, že sa už vyslovene neadaptuje pôvodný materiál, ale vznikajú aj originálne príbehy.

Už v deväťdesiatych rokoch totiž u nás kolovali VHS s týmito filmami, čo bolo vlastne prvé stretnutie Slovenska s týmto francúzskym fenoménom.