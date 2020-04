Chcete ísť na festival do Východnej aj na Fest Anču? Musíte si vybrať

Júnový Topfest sa ešte nevzdal.

16. apr 2020 o 16:13 Jana Alexová

BRATISLAVA. Zdá sa, že záver leta a najmä jeseň bude bohatá na kultúrne udalosti.

Mnohé z podujatí, ktoré sa mali konať na jar a začiatkom leta a pre pandémiu koronavírusu sa konať nemôžu, sa totiž presúvajú práve na jeseň.

Inú šancu asi mať nebudú, keďže už dnes sa presúvajú aj júlové podujatia.

V kurze je aj koniec augusta. Na posledný víkend letného mesiaca sa presunul napríklad festival vo Východnej, ale aj žilinský festival animácie Fest Anča.

Prinášame prehľad udalostí, ktoré sa v rámci roka budú presúvať, aj ich nové termíny.

Zoznam a informácie budeme aktualizovať.

MFF Febiofest

Pôvodný termín: 11. - 17. 3. 2020

Nový termín: 30. 9. - 4. 10. 2020

Filmový festival Febiofest, ktorý sa každoročne koná v marci, sa tento rok stal jedným z prvých kultúrnych podujatí, ktoré sa museli zrušiť v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu.

Organizátori 27. ročník festivalu zrušili len 48 hodín pred jeho začiatkom, keď už bolo všetko pripravené.

Slnko v sieti a Týždeň slovenského filmu

Pôvodný termín: Slnko v sieti: 17. 4. 2020, Týždeň slovenského filmu: 20. - 26. 4. 2020

Nový termín: neohlásený

Prezídium Slovenskej filmovej a televíznej akadémie rozhodlo ešte v marci o posunutí termínu odovzdávania filmových cien Slnko v sieti aj termínu prehliadky Týždeň slovenského filmu na neurčito.

Súvisiaci článok Film Amnestie má najviac nominácií na Slnko v sieti. Kto získa slovenskú filmovú cenu? Čítajte

"Snažíme sa byť zodpovední voči verejnosti, a preto sme sa rozhodli po dôkladnom zvážení všetkých okolností nič neriskovať a presunúť podujatia na obdobie, keď pominie šírenie koronavírusu," vysvetlila Wanda Adamík Hrycová, prezidentka SFTA.

Kedy budú odovzdané filmové ceny Slnko v sieti ani nový termín Týždňa slovenského filmu, zatiaľ neoznámili. Zatiaľ je jasné, že to bude zrejme niekedy na jeseň. Dátumy by mali byť známe približne do mesiaca.

Dotyky a spojenia

Pôvodný termín: 15. - 20. 6. 2020

Nový termín: neohlásený