Zomrela česká scenáristka Milena Jelínková, podľahla koronavírusu

Jelínkova zomrela vo veku 85 rokov.

16. apr 2020 o 11:03 TASR

NEW YORK, PRAHA. Vo veku 85 rokov zomrela v New Yorku česká scenáristka Milena Jelínková, uviedol vo štvrtok spravodajský server Novinky.cz. Jelínková zomrela na komplikácie spôsobené nákazou koronavírusom SARS-CoV-2.

Informáciou o scenáristkinej smrti oznámil na Twitteri český režisér Jan Hřejbek.

Jelínková sa narodila v roku 1935 a absolvovala Filmovú a televíznu fakultu (FAMU) v Prahe. V roku 1961 emigrovala do USA, kde žila až do svojej smrti. Bola profesorkou na Kolumbijskej univerzite v New Yorku, kde vyučovala scenáristiku.

Napísala scenár k filmu Zapomenuté světlo z roku 1996, v ktorom sa predstavili i herci Bolek Polívka a Veronika Žilková. Film získal ocenenia Český lev v troch kategóriách.