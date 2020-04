Otvorte okná, vyjdite na balkóny. Hudobníci sa menia na novodobých trubadúrov

Budú hrať pod oknami.

17. apr 2020 o 13:58 Jana Alexová

BRATISLAVA. Umenie sa v čase koronakrízy presunulo z koncertných sál, divadelných pódií, galérií a múzeí na web. Online sú divadelné inscenácie, stand-up šou, komentovné prehliadky výstav, záznamy koncertov aj živé vystúpenia.

Všetci milovníci kultúry však vedia, že toto nie je to pravé orechové. Ľudia by nechodili do divadiel a na koncerty, keby im stačili umelecké zážitky, sprostredkované šošovkou kamery.

Aj umelci potrebujú svoje publikum.

Predpoveď počasia v hlavnom meste na budúci týždeň hlása slnečno a príjemne.

Pri troche fantázie si môžete sadnúť na balkón, vyložiť nohy, zavrieť oči a predstavovať si, že ste na dovolenke - najmä keď vám pod balkónom zahrajú príjemné melódie profesionálni hudobníci.

Magistrát mesta Bratislavy v spolupráci s tímom festivalu Viva Musica! prináša projekt Umenie pod oknami.

Bude to odmena za disciplínu

"Kontaktovali nás viacerí slovenskí hudobníci, ktorí sú pripravení hrať zadarmo, lebo im to už chýba," hovorí Matej Drlička, riaditeľ festivalu Viva Musica! ako vznikol nápad na projekt Umenie pod oknami.