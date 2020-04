Na koncerte na podporu zdravotníkov vystúpia aj The Rolling Stones a Taylor Swift

Vyše sto umelcov a celebrít vystúpi v sobotu večer na osemhodinovom podujatí.

18. apr 2020 o 12:24 SITA

BRATISLAVA. Vyše sto umelcov a celebrít vystúpi v sobotu večer na dlhom osemhodinovom podujatí na podporu ľudí, ktorí prichádzajú v prvej línii do styku s osobami nakazenými novým koronavírusom, teda predovšetkým zdravotníkov.

Koncert, popretkávaný vystúpeniami celebrít a tiež samotných lekárov a sestričiek, sa začne v sobotu o ôsmej večer stredoeurópskeho letného času a skončí sa až v nedeľu nadránom o štvrtej, pričom jeho prvá časť bude naživo streamovaná cez internet a druhú budú vysielať v priamom prenose mnohé svetové aj lokálne televízie vrátane NBC, MTV či Comedy Central.

Všetci zúčastnení sa samozrejme pripoja zo svojich domovov, a to vrátane kompletnej zostavy kapely The Rolling Stones. Okrem nich na koncerte s názvom One World: Together At Home vystúpia aj Taylor Swift, Alicia Keys, Paul McCartney, Christine and the Queens, Annie Lennox, Billie Eilish či Andrea Bocelli.

Medzi ďalšími účastníkmi sú aj Lady Gaga, Jennifer Lopez, Ellie Goulding, Lizzo, Maluma, Pharrell Williams, Alanis Morissette, Sam Smith, Stevie Wonder, Common, Eddie Vedder, Elton John, Jess Glynne a Sheryl Crow.



Pomedzi ich vystúpenia sa divákom prihovoria napríklad Melinda a Bill Gatesovci, Victoria a David Beckhamovci, hviezdna futbalistka Megan Rapinoe, modelka Heidi Klum, televízne osobnosti Jimmy Fallon a Oprah Winfrey či herci Matthew McCounaghey, Samuel L. Jackson a Sarah Jessica Parker.



Podujatie One World: Together At Home zorganizovali mimovládna organizácia Global Citizen v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).