Hlasová expertka Alena Čermáková: Superstar vytvára veľa nešťastníkov. Sú niečo ako smeti

Strácame súdnosť, hovorí o súťažiach.

Bola pri prvý dvoch sériách speváckej súťaže Superstar, pomáhala finalistom pripraviť sa na jednotlivé kolá. Tento rok ju pozerá pomenej, bráni sa najmä výberovým kolám.

Nepáči sa jej, ako porota hodnotí kandidátov, a nepáči sa jej ani to, akí kandidáti sa do súťaže hlásia. Stratili sme súdnosť, hovorí.

Hlasová pedagogička a šansonierka ALENA ČERMÁKOVÁ zažila smutné aj kuriózne prípady, čo jej prišli na hodinu často si musí dávať pozor na to, aby sa z nej nestala psychologička. Spievať odporúča každému, ale s ambíciami by bola opatrná. Nie každý na to má, spevácky aj osobnostne.

Ako si človeka preveríte, či sa ho dá naučiť spievať?

Obyčajne chcem, aby mi zaspieval pieseň, ktorú si doma cvičí. Už podľa toho viem, či intonuje, či má rytmus a aký je asi typ.

Osobnostný?

Áno. Už tých pár minút veľa prezradí.

Napríklad?

Všetci máme nejakú predstavu o tom, ako na ľudí pôsobíme. Vieme o svojim silných a slabých stránkach. Ale keď s tým nie sme v identite, rýchlo sa to prejaví. Niekto sa spochybňuje a niekto, naopak, robí zo seba viac, ako je. Gestikulácia, reč tela, dýchanie, to všetko nás vtedy prezrádza.

Naopak, keď spieva ten, čo je sám so sebou v identite, jeho spev tečie ako rieka. Na nič nenaráža, na žiadne prekážky. To sú väčšinou ľudia, čo už majú niečo za sebou. Už napríklad vystupovali, boli na pódiu, stáli pred ľuďmi. Alebo majú za sebou priaznivé prostredie, v ktorom sa učili spievať. To im mohlo pomôcť prijať samého seba.

Chodia za vami aj ľudia, ktorí nemajú žiadne ambície?

Takých mám viac a s nimi aj najradšej pracujem. V ich prístupe nie je žiadny aspekt obchodu, samožerstva, sebaprezentácie.

Čo však urobíte, keď niekto na spev nemá?

To bývajú smutné chvíle. Jedinou k spevu prekážkou je, že človek neintonuje, nemá hudobný sluch. Veľmi ťažko sa im to hovorí, pretože oni to nepočujú. Prišiel raz ku mne jeden pán, bol to lekár v rokoch, veľmi fajn chlapík. Hral na fujare a kolegovia ho presvedčli, že by mohol aj spievať.

Keď mi zahral na fujare, poprosila som ho, aby mi tú istú melódiu teraz zaspieval. Zaspieval úplne inú melódiu. Bála som sa, že ho zraním, že bude smutný. Veľmi som preto vážila slová.

Aké ste zvolili?

Povedala som mu, že mi je to veľmi ľúto, ale že toto nezmení. Tak, ako by nezmenil farbu očí alebo výšku. Mohla som ho len povzbudil, aby spieval doma pre radosť. Začal si skladať fujaru, odkladal ju do obalu, chvíľu zostalo v izbe ticho. Tohto som sa bál, povedal mi.

Prišiel o nádej, to sú smutné okamihy. Slušne sa so mnou rozlúčil a mne padali slzy, keď som sa ešte za ním dívala z okna.

Len jeden taký prípad ste mali.

Zaujímavý bol aj pán, kaderník, ktorý niektoré tóny zaspieval intonačne veľmi dobre, no väčšinu veľmi zle. To bola pre mňa zvláštna štúdia, že niektoré tóny počuje, niektoré nie. Nevedela som na to prísť, ale bola to zaujímavá štúdia. Pre učiteľa spevu je dobré, keď sa zoznámi aj s takými prípadmi.

Povedala som mu, že je to problém, že s tým nemôžeme veľa urobiť. Prosil ma, aby som sa nad ním zľutovala, netrápila sa tým a aspoň pol roka ho učila. S čím som súhlasila. Nakoniec spieval pesničku od Darinky Rolincovej a asi osemdesiat percent tónov zaspieval dobre.

Hrá pri speve úlohu aj vek? Ako napríklad pri športe?

Mala som skúsenosti aj s päťdesiatnikmi. Majú vybudovaný život, sú zabezpečení, celý život chceli spievať, ale nevydalo. Vtedy je zaujímavé sledovať, ako znášajú situácie, ktoré sú pri speve smiešne.