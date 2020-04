Herec Ľubo Bukový: Matovič testuje odozvu ľudí a podľa toho sa zariadi. Niekedy aj zle

Súčasná rétorika mu podľa neho škodí.

20. apr 2020 o 20:53 Monika Moravčíková

Aj herec ĽUBOMÍR BUKOVÝ patrí medzi umelcov, ktorí zo dňa na deň prišli o príjem. Žije síce v Taliansku, ale dianie na Slovensku sleduje denne a citlivo ho vníma.

Krúti hlavou nad spôsobom, ako sa na sociálnych sieťach prezentuje premiér Igor Matovič. Viac si škodí, ako pomáha, myslí si.

V rozhovore pre SME rozpráva aj o tom, čo chýba kultúre a čomu by sa politici vo vzťahu k nej mali začať viac venovať.

Na Facebooku ste napísali, že premiér krajiny by nemusel vešať na sociálnu sieť svoje každodenné pocity. Je to v jeho funkcii zbytočné?

Súčasný premiér sa pravdepodobne pri svojich vyhláseniach riadi pravidlom „čo na srdci, to na jazyku“. Robil to v opozícii a možno práve to ho urobilo premiérom, ale vtedy to bolelo omnoho menej ako dnes. Napriek tomu je za svoje vystúpenia už dosť dlho označovaný veľmi hanlivo ako psychopat, šialenec, šašo.

Teraz reprezentuje vládu, je zodpovedný za päť a pol milióna ľudí a mal by svoje vystupovanie zdokonaliť po obsahovej, ale aj formálnej stránke. Byť dobrým rétorom, kultivovane komunikovať je dôležitá výsada dobrých politikov a zástupcov občanov. Dobrým príkladom môže byť prezidentka Zuzana Čaputová.

Jedna vec je hovoriť pravdu, druhá, ako ju hovoriť. Myslím, že premiér a jeho kabinet je najlepší za posledných 30 rokov, nie je na mieste to kaziť „podpásovkami“ na tlačových besedách a neuváženými príspevkami na sociálnych sieťach.

Na Novom Zélande majú premiérku Jacindu Ardern, ktorá zrozumiteľným a moderným spôsobom využívajúc sociálne siete dokazuje, ako môže politik vytvárať širokospektrálny dialóg a nerozdeľovať spoločnosť.

Jej forma komunikácie oslovuje svojou rozmanitosťou všetky generácie a obsah, ktorý tlmočí, je veľmi kultivovaný, postavený na etických aj estetických kvalitách, pridanou hodnotou je pozitívny emocionálny náboj. Vyhýba sa osočovaniu, vulgarizmom aj negatívnym emóciám. Spoločnosť stimuluje a je pre ňu oporným pilierom, o to viac v tejto kríze.

Čo by mal náš premiér zlepšiť?

Komunikáciu s verejnosťou. Ak chce byť premiérom pre všetkých občanov SR a zároveň sa snažiť zvyšovať punc premiérskeho kresla.

Nemal by to podceniť, lebo ak bude ďalej fungovať na rétorike svojvôle, môže sa stať, že si vytvorí veľmi silný tábor odporcov, a ten už pomaly aj vzniká. Hoci zatiaľ len na Facebooku, ale po korone sa môže veľmi ľahko stať, že vyjde do ulíc opäť veľa nahnevaných ľudí, ktorí chodili na protesty proti bývalej vláde.

Nie kvôli tomu, že Matovič chce prijať dobré zákony, ale preto, že ich ako nový premiér dourážal a ani si to neuvedomil. To, akým spôsobom komunikuje so svojimi voličmim je dôležité a nemyslím si, že to v tejto chvíli zvláda. Viac si škodí, ako pomáha.

Pre mnohých ľudí je Igor Matovič nevyspytateľný. Vnímate ho tak aj vy?

Nejde o nevyspytateľnosť. Igor Matovič robí zvláštnu vec.