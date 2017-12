CD

nové CD na trhu

30. máj 2005 o 9:00

Martin Burlas: Koniec sezóny

Millenium records

Keď z trojice albumov avizovaných v Millenium records na vlaňajšiu jeseň novinky Maroša Hečka a Andreja Šebana vyšli v iných vydavateľstvách, zdalo sa, že Martina Burlasa stihne podobný osud. Stal sa však opak a tak tu teraz máme jeho profilový album. Osem komorných skladieb z rokov 2000 a 2004, ktoré predstavujú autora ako skladateľa súčasnej klasickej hudby s vyhraneným rukopisom, nahrali súbory Opera aperta, Solamente naturali a Musica aeterna.

"Starí Gréci vymysleli slovo asylum označujúce priestor, v ktorom nie je prítomná agresia; nové skladby Martina Burlasa s nielen hudbou azylu, ale aj azylom pre hudbu," píše výstižne v sprievodnom texte k albumu Burlasov kolega Vladimír Godár.

Ohm Square: Love Classics

Universal

Inteligentný elektronický pop, poučený aktuálnymi dobovými trendmi, nadhľadovo zahraný a kvalitne nahraný - to všetko sa spája s českou skupinou Ohm Square. Štvorica, na čele s britskou vokalistkou Charlie One usadenou v Prahe, po dvoch albumoch získala na scéne u našich susedov kultový status. Potom sa na niekoľko rokov trochu odmlčala, no teraz prichádza s novým albumom, ktorý patrí k jednej z najočakávanejších udalostí tejto sezóny v Čechách. Love Classics je kolekciou jedenástich piesní, ťažiacich oproti minulosti viac z melancholického downtempového popu než z drumnbassových podkladov.

Petra Haden and Bill Frisell

Rykodisc/ Divyd

Petra Haden je dcéra slávneho jazzového kontrabasistu Charlieho Hadena. To by, pravda, na vydanie vlastného albumu nestačilo, dôvodom jeho vzniku je fakt, že Petra hrá na husle, spieva a spojila sa s jedným z najoriginálnejších súčasných gitaristov Billom Frisellom. Podobne ako jej otec nahral v roku 1997 s iným známym šesťstrunovým hrdinom Patom Methenym krehké akustické duety pohrávajúce sa aj s niekoľkými americkými tradicionálmi, táto dvojica siahla po známych melódiách širšieho záberu - od gershwinovky I've Got a Crush on You cez skladby Toma Waitsa, Coldplay alebo Davea Grohla a po ľudovku zo sibírskej tajgy. Skvelý soundtrack k letnému podvečeru alebo k raňajkám na terase. (her)