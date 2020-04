Viktor Horján: Herci dráždia ľudí. Zneužívajú systém a len sa tvária mienkotvorne

Národné divadlo si zmenili na súkromnú firmu, hovorí.

21. apr 2020 o 19:35 Kristína Kúdelová

Má prázdny diár a má sa zle. Som na nule, hovorí herec VIKTOR HORJÁN. Napriek tomu chápe verejnosť, že reagovala podráždene, keď jeho kolegovia vyzývali vládu, aby pomohla aj tým, čo pracujú v kultúre.

"Herečka nemôže v jednej chvíli čítať deťom rozprávočku na instagrame, a pár statusov predtým sa na tom istom mieste pýtať, či má kúpiť červený mercedes, alebo čierny," hovorí.

Takto nebudú herci blízko k ľuďom, myslí si. Zdá sa mu smiešne, keď sa tí, čo zarábajú najviac a zneužívajú systém, postavia vedľa lekárov a učiteľov, ktorá majú pár stoviek mesačne.

Verejnosť nereagovala na výzvy umelcov a prosby o pomoc nadšene. Čo si o tom myslíte? Cítili ste po vypuknutí pandémie v spoločnosti solidaritu?

Nejde o to, či som cítil solidaritu. Cítil som odpor verejnosti k hercom a ľudia mali na to právo.

Prečo?

Treba vedieť rozlišovať medzi hercami a hercami. A jednoduchí ľudia prosto odcudzovali tých, čo stoja na javiskách, sú často v médiách a dobre zarábajú.

Súvisiaci článok Hlasová expertka Alena Čermáková: Superstar vytvára nešťastníkov. Sú niečo ako smeti Čítajte

Samozrejme, viacerí žijú len z toho, čo si psychofyzicky zarobia večer na javisku. Medzi nich patrím aj ja.

No potom sú takí, čo majú stály plat v Slovenskom národnom divadle, na Novej scéne alebo v divadle Astorka.

Prečo nedajú zo solidarity peniaze tým, čo teraz vôbec nezarábajú? Miesto toho žiadajú o pomoc pre seba a to aj v situácii, keď využívajú systém.

Aký systém máte na mysli?

Ešte za bývalej vlády šli moji kolegovia do ulíc a bojovali proti ministerke kultúry a zároveň využívali všetky výhody štátneho zamestnanca. Šli demonštrovať, ale večer šli do divadla hrať, zobrali si od ministerky trinásty plat a zobrali si aj vianočné prémie.

To sa nedá nazvať inak, ako že zneužívali systém. Mnohí z nich ešte aj učia na vysokej škole a cez deň sa pýtajú zo skúšky, aby mohli natáčať seriály nulovej kvality. Majú plat, platené dovolenky, prečo teda demonštrujú proti systému?

Herci boli v uliciach, lebo protestovali proti konkrétnym krokom vlády. To sa dá pochopiť, nie?

V demokratickej krajine by mal byť iný postup. Herci by mali dať kolektívnu výpoveď a povedať, že sa nevrátia hrať, kým ich požiadavky nebudú splnené. Nemôžu demonštrovať a zároveň využívať to, čo im štát ponúka, aj vďaka našim daniam a daniam tých, čo si takú vládu zvolili.