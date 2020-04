Kniha divov Jeffa Vandermeera

Za dverami je nekonečno.

22. apr 2020 Martin Kasarda

Chcete sa naučiť písať fantasy či sci-fi a hľadáte návod ako na to? Možno práveKniha divov Jeffa Vandermeera bude tá, ktorá vás presvedčí, že sa do písania pustíte. Alebo že si to radšej rozmyslíte.

Na vysokej škole sa venujem aj tvorivému písaniu a svojim študentom úprimne hovorím, že sú tri druhy autorov: tí, ktorým pánboh písanie nadelil, ďalej tí, ktorí píšu s Božou pomocou a tretí sú takí, ktorým ani pánboh nepomôže.

Kniha divovje veľmi vtipný a užitočný sprievodca po kreatívnom písaní. Ale nebude za vás vymýšľať, nebude za vás trpezlivo sedieť na zadku a tĺcť do klávesnice počítača. Kniha divov je kuchárka, ale jedlo musíte vyčarovať zo surovín vo vlastnej hlave. A nezľaknite sa, za dverami je nekonečno.

Keďže sme už dávno prepadli presvedčeniu, že je čas vrátiť sa do jaskýň a dorozumievať sa obrázkami, rozhodol sa aj autor tohto projektu, že toto nebude učebnica, na ktorú sme zvyknutí, ale skutočne fantastická cesta do sveta paralelných svetov.