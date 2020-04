Mali najväčší biznis s gay pornom v USA. A potom sa dozvedeli, že ich syn je gay tiež

Film Circus of Books je viac ako rodinný príbeh.

22. apr 2020 o 17:35 Kristína Kúdelová

Od rodičov dostala v detstve jasné inštrukcie. Keď sa ťa niekto bude pýtať, aké zamestnanie majú tvoji rodičia, povedz, že sme manažéri. Alebo že pracujeme v realitách.

Režisérka Rachel Manson až do vysokej školy nevedela, čím sa jej mama a otec živia. Povedal jej to kamarát z umeleckej komunity. Majú Circus of Books? Veď to je najslávnejší obchod s hard gay pornom v celých Spojených štátoch!

Na väčšine poličiek boli vyložené všetky možné časopisy, napríklad aj literárny New York Times Review of Books. Obchod však mal aj sekciu pre dospelých a tam už bol obsah časopisov, kníh a filmov celkom iný.

Na začiatku osemdesiatych rokov to bol pre homosexuálov raj. Bolo to miesto, kde sa mohli zoznamovať a dokonca aj mať sex (na povale), kde sa vyrovnávali so zmätkom v hlave a so svojou sexuálnou identitou, kde našli videá s nahými mužskými telami a konečne sa cítili hrdo a slobodne.

Napriek tomu manželia Karen a Barry Mansonovci zaváhali, keď ich dcéra Rachel zapla kameru a spýtala sa ich: Môžete povedať, čím sa živíte?

Pozreli si jeden na druhého s otázkou: Kto to povie, ja alebo ty?

Obscénnosť je trestná aj bez definície

Toto nenakrúcaj! Prečo to chceš vedieť? Tvoj film nemá šancu nikoho zaujímať. Karen Manson neraz nespokojne komentovala dcérinu dokumentaristickú prácu. Nevedela si predstaviť, že film Circus of Books, ktorý je prístupný na Netflixe, by mohol priniesť niečo viac ako zhrnutie ich napoly nelegálneho života.

Viac ako kuriózny príbeh manželského páru, o ktorom by nikto nepovedal, že je expertom na produkciu a distribúciu gay porna.

Ale tento film to priniesol.