Julian Barnes: The Man in the Red Coat

Výlet do čias aristokracie.

23. apr 2020 o 13:13 Ivana Krekáňová

V júni 1885 pricestovali do Londýna traja Francúzi. Jeden bol princ, druhý gróf a tretí prostý občan s talianskym priezviskom. Znie to ako začiatok vtipu či anekdoty, ale práve týmto výletom troch nepravdepodobných spoločníkov začína Julian Barnes svoju dvadsiatu štvrtú knihu a zároveň ôsmu z literatúry faktu.

Zvláštne trio

Princ bol Edmond de Polignac, v tom čase päťdesiatjedenročný, ktorý pochádzal rovnako ako gróf z aristokratických kruhov, a bol jedným z mnohých typických zlatokopov horných vrstiev francúzskej spoločnosti, ktorí sa ženili s americkými dedičkami, aby doplnili svoje prázdne truhlice.

Polignac si vybral Winnarettu Singerovú, dedičku šijacieho impéria, a keďže ona bola lesbička a on skrytý gay, nakoniec to vyhrali obaja: ona získala titul, on peniaze, a vlastne si celkom rozumeli.

Gróf bol Robert de Montesquiou-Fezensac, v tom čase tridsaťročný, neskrývane márnivý a nenapraviteľný snob, ktorý bol neustále s niekým v spore. Gróf Montesquiou, priemerný básnik a nadšený zberateľ kuriozít, bol zosobnením parížskeho dandizmu. Nesmrteľnosť získal odrazom svojho života v dielach iných, napríklad maliara Whistlera či Marcela Prousta, ale predovšetkým v najslávnejšom románe Karla HuysmansaA Rebours, pre ktorý bol modelom hlavnej postavy. A práve A Rebours, prezývaný bibliou francúzskej dekadencie, sa v tejto Barnesovej knihe často spomína.

Tým tretím bol doktor Samuel Pozzi, v tom čase tridsaťosemročný, potomok talianskych protestantov z Bergeracu. Všetci traja tvorili zvláštne trio a nie je preto také prekvapivé, že práve ich výlet z júna 1885 si Julian Barnes zvolil ako začiatok rozprávania o Belle Époque. Doktor Pozzi, pôvodom aj povolaním plebejec, sa dostal do vyšších kruhov francúzskej spoločnosti vďaka šťastiu, úsiliu, charizme a peniazom svojej manželky.