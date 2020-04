Rolling Stones vydali po ôsmich rokoch novú pieseň, odkazuje na pandémiu

Skladba pôvodne nevznikla pre súčasnú situáciu.

24. apr 2020 o 10:18 SITA

BRATISLAVA. Anglická kapela The Rolling Stones vydala prvý nový singel po ôsmich rokoch.

Nahrávka s názvom Living In A Ghost Town odkazuje na súčasnú pandémiu nového koronavírusu a zákazy vychádzania, ktoré zaviedli vlády na celom svete v snahe zabrániť šíreniu nákazy.

"Život bol taký krásy, teraz sme všetci zamknutí / Cítim sa ako duch žijúci v meste duchov," spieva Mick Jagger v piesni, ktorú formácia podľa oficiálneho stanoviska začala nahrávať pred rokom v Los Angeles, no dokončila ju v čase zákazu vychádzania.

"Napadlo nám, že by to mohlo v týchto časoch, v ktorých žijeme, zarezonovať," vyjadril sa spevák.

Chcú dokončiť aj ďalšie piesne

V rozhovore pre Apple Music prezradil, že skladbu napísali za 10 minút počas jam session vlani vo februári.

"Nebolo to napísané pre terajšok, ale bolo to napísané o mieste, ktoré bolo plné života a teraz je, takpovediac, zbavené života," povedal legendárny rocker v rozhovore so Zaneom Loweom.

Keď si vraj potom neskôr vypočul, čo pôvodne napísal, našiel v texte mnoho odkazov na mor a spolu s Keithom Richardsom sa rozhodli, že by nahrávku mali vydať.

"Povedal som ale, že to musím prepísať - 'Niektoré časti nebudú fungovať a niektoré sú trochu divné a trochu príliš temné'," priblížil. V izolácii by pritom rád podľa vlastných slov dokončil aj ďalšie piesne.

Takmer šesťdesiat rokov na scéne

Living In A Ghost Town je prvá pôvodná skladba, ktorú skupina vydala od dvoch noviniek - Doom and Gloom a One More Shot - ktoré vyšli na výberovke Grrr! z roku 2012. Posledný album s novým materiálom - A Bigger Bang, vydali v roku 2005.

The Rolling Stones vznikli v roku 1962. V súčasnosti vo formácii pôsobia Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts a Ronnie Wood. Niekoľkonásobní držitelia Grammy majú na konte hity ako (I Can't Get No) Satisfaction, Wild Horses, Brown Sugar, Paint It Black, Jumpin' Jack Flash, Street Fighting Man, Gimme Shelter, Angie či Start Me Up.

Podľa odhadov predali viac ako 250 miliónov kópií nahrávok. Desať ich štúdioviek je v rebríčku 500 najlepších albumov všetkých čias podľa magazínu Rolling Stone a v roku 2004 kapelu tento magazín zaradil na štvrtú priečku rebríčka 100 najlepších interpretov všetkých čias.

V roku 1989 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Zatiaľ posledný album Blue & Lonesome vydali v decembri 2016.