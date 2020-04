Brad Pitt si zahral epidemiológa Fauciho a vtipkoval o Trumpovi

Slávny herec sa objavil v satirickej relácii Saturday Night Live.

26. apr 2020 o 17:21 ČTK

NEW YORK. Keď nedávno hlavný americký epidemiológ Anthony Fauci žartom vyhlásil, že ak by ho mal stvárniť nejaký herec, chcel by Brada Pitta, netušil, že sa mu jeho želanie splní.

V úvode sobotňajšej satirickej relácie Saturday Night Live sa totiž slávny americký herec v úlohe Fauciho skutočne objavil. Vo svojom vystúpení potom Pitt niekoľkokrát vtipkoval na adresu prezidenta Donalda Trumpa, ktorý Fauciho nemá príliš v láske.

"Najprv by som chcel poďakovať všetkým starším ženám v Amerike, ktoré mi posielajú e-maily plné podpory, inšpirácie a niekedy i obrázkov," uviedol hneď na úvod Pitt ako doktor Fauci. Následne hovorí, že ohľadom koronavírusu už bolo zverejnených veľké množstvo dezinformácií, ktoré by chcel objasniť.

Dodáva, že jeho úlohou je tiež vysvetliť, čo "mal v úmysle povedať" prezident Trump.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/uW56CL0pk0g

V prestrihu sú potom vidieť skutočné zábery amerického prezidenta, ktorý hovorí, že krajina bude mať k dispozícii vakcínu "relatívne skoro".

"Relatívne čoskoro je zaujímavá fráza. Relatívne vo vzťahu k celým dejinám planéty Zem? V tom prípade vakcína príde naozaj rýchlo," hovorí Brad Pitt.

"Ale keď poviete priateľovi: Vrátim sa relatívne skoro a potom sa objavíte až o rok a pol neskôr, tak by mohol byť váš priateľ relatívne dosť naštvaný," dodal Pitt ako hlavný americký epidemiológ.

"Jedného dňa to zmizne. Je to ako zázrak," hovorí na iných záberoch Trump.

"Zázrak by bol skvelý! Kto nemá rád zázraky? Ale zázraky by nemali byť plán A," reaguje Pitt v úlohe Fauciho.

Nakoniec si americký herec dá dole okuliare a parochňu a už ako skutočný Brad Pitt práve Anthonymu Faucimu ďakuje za jeho prácu počas súčasnej pandémie koronavírusu.

"A ďakujem tiež vám, pracovníci v zdravotníctve, vám, ktorí ste v prvej línii aj vašim rodinám," dodal na záver.