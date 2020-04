Knihy v čase vírusov

Na českom serveri databazeknih.cz, ktorý ponúka elektronické knihy, sa v čase nárastu koronavírusovej nákazy na prvé miesto najsťahovanejších kníh dostala Biela nemoc Karla Čapka.

Oprášili ste si knižnicu, vytiahli knihy, ktoré máte doma, a čítate? Alebo ste sa rozhodli objednávať si v internetových kníhkupectvách knihy, veď prídu až na domácu adresu?

Alebo jednoducho nemáte čas na čítanie, lebo celý deň pracujete na školských úlohách s deťmi? Alebo premýšľate nad tým, či má ešte význam čítať romány na pokračovanie?

Koronavírus zasiahol kultúrny priemysel rovnako ako šport a každodenný život. V tejto chvíli, keď sme sa stali viac-menej domácimi väzňami, ak chceme rešpektovať odporúčania lekárov a chodiť do sveta len na nevyhnutne nutný čas či na odporúčanú prechádzku na nie príliš ľuďmi obsadené územia.

Knihy zadarmo

Nuž, niektoré knižnice pristúpili na pomoc zaujímavým spôsobom – sprístupnili niektoré tituly na voľné stiahnutie. Nie sú to len texty už autorsky „voľné“, ale v prevažnej väčšine ide o autorov už viac než 50 rokov mŕtvych.

Napríklad Mestská knižnica v Prahe má v databáze vyše 1300 kníh – od Homéra cez Dostojevského až po českú klasiku. Ba dokonca aj obľúbených autorov, ako sú Bohumil Hrabal, Josef Škvorecký či z tých aktívnych Michal Viewegh a Miloš Urban.

Treba si však dať naozaj pozor, na akej pôde sa pohybujeme. Webový vyhľadávač akosi neberie do úvahy autorské práva či kvalitu, a tak sa môžete dostať aj ku knihám, ktoré získate neoprávnene, alebo ku knihám, ktoré nikto nechcel vydať, a tak vychádzajú ako e-publikácie a často im chýba aj základná redakčná práca.

Samozrejme, veľké knižnice s množstvom anglických textov fungovali pred koronavírusom a tak je to i teraz. Prvou veľkou on-line knižnicou bol Guttenberg Project, vyhľadávanými sú Open Library, Google eBookstore a ďalšie.

Vzdelávanie

Za nesmierne užitočnú pomôcku českým školákom môžeme považovať sprístupnenie povinného čítania v podobe e-knižiek zadarmo. Na Slovensku je väčšina domáceho povinného čítania sprístupnená už dlhšie na stránkach Zlatýfond.sme.sk.

Veľkú zbierku študijnej literatúry pre vysokoškolákov a pedagógov sprístupnila – ale len on-line – Národní knihovna v Prahe na stránkachhttp://kramerius-vs.nkp.cz/. Vzdelávanie je teda prístupné.

O čosi horšie je to s našimi knižnicami, ani Univerzitná knižnica v Bratislave, ani Národná knižnica v Martine či Štátna vedecká knižnica v Košiciach digitálny archív zatiaľ dočasne nesprístupnili.

Epidémie v knihách

Nepanikárme, ak sa pozrieme na dejiny ľudských epidémií len za posledných osemsto rokov, tou najväčšou bola čierna smrť, teda epidémia pľúcneho moru v 14. storočí s dvesto miliónmi obetí, nasledovaná epidémiou pravých kiahní (ktoré dnes už vďaka očkovaniu nepoznáme) v 16. storočí s vyše 56 miliónmi obetí a španielska chrípka (H1N1), ktorá sa prehnala svetom pred sto rokmi a pripravila o život 50 miliónov ľudí, v tom čase aj tak podvyživených a zdecimovaných vojnovým zúfalstvom.

Za štyridsať rokov sme sa naučili žiť s HIV, prežili sme opakovaný atak H1N1 so stovkami tisíc obetí. Zaujímavou z tohto pohľadu je kniha Mary DobsonovejChoroby – postrach ľudstva, ktorá vyšla v roku 2009 a pre nás laikov opisuje priebeh epidémií aj v súvislosti so spoločenskými zmenami, ktoré epidémie so sebou priniesli.

Treba sa báť primerane.

(zdroj: )

Sedem kníh o epidémiách, ktoré sa oplatí čítať, a jedna o tom, že aj čas karantény sa dá využiť veselo...

Choroby a epidémie patria k obľúbeným motívom kníh, ich dystopická temnota spojená s krízovou situáciou a potrebou ľudskosti vytvárajú neraz silné príbehy. Ak máte chuť okrem denných noviniek a televízie čítať o chorobách aj v knihách, vybrali sme pre vás niekoľko tipov. Mimochodom, niektoré knihy sa dostali vo viacerých krajinách opäť do rebríčka bestsellerov.

1. Albert Camus: Mor

Lekár Rieux, hlavný hrdina románu, zaznamenáva symptómy a priebeh morovej epidémie v alžírskom Orane. V uzavretom, od okolitého sveta odrezanom meste sa v dôsledku šírenia moru obyvateľstvo rozdelí na dve skupiny – jedni trpne čakajú, kým na nich príde rad, druhí sa snažia proti pohrome bojovať všemožným prostriedkami, hoci sú ich vyhliadky mizivé.

(zdroj: )

2. Karel Čapek: Biela nemoc

Doktor Galén objaví liek na rýchlo sa rozširujúcu chorobu, liečiť však chce len chudobných. Politikov odmieta liečiť, kým nesľúbia, že budú dodržiavať dohody a mier. Lenže idealistom svet nepraje.

3. Gabriel García Márquez: Láska v čase cholery

Nežný ľúbostný príbeh dvoch starčekov sa odohráva v čase epidémie cholery, ktorá zabíja, aby nechala prežiť dvoch zaľúbených.

4. Michael Crichton: Kmeň Andromeda

Napínavý triler o vesmírnej nákaze. Americkí vedci majú len pár dní na to, aby našli účinnú lekársku zbraň na vesmírny mikroorganizmus.

5. Stephen King: Svědectví

Divoký postapokalyptický román o krajine zasiahnutej superchrípkou vyvinutou vo vojenských laboratóriách.

6. José Saramago: Mesto slepých

Katastrofická vízia sveta postihnutého náhlou epidémiou slepoty, ktorá sa šíri pohľadom a v krátkom čase jej podľahnú celé mesto, krajina a dá sa predpokladať, že i celý svet.

7. Robin Cook: Pandémia

V newyorskom metre náhle odpadne zdravá mladá žena a krátko po prevoze do nemocnice zomrie. Jej prípad pripomenie pandémiu chrípky z roku 1918. Aký vírus mohol napáchať toľké škody?

Giovanni Boccaccio - Dekameron (zdroj: FOTO - Wikipédia)

A sľúbený veselý bonus:

Giovanni Boccaccio: Dekameron

Dekameron je cyklus stojeden príbehov, ktoré si rozpráva po desať dní desať mladých ľudí vo vilke na florentskom vidieku, kde sa uchýlili, aby v zábave a speve prečkali vyčíňanie moru. A o čom sa asi tak budú baviť mladí ľudia uväznení vo vilke? Večná téma lásky...