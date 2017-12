Kidmanová vraj musela založiť celý svoj majetok

30. máj 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 30. mája (SITA) - Herečka Nicole Kidmanová odmietla akékoľvek dohady o tom, že jej poranené koleno jej takmer znemožnilo pokračovať v úspešnej hereckej kariére. Kidmanová si koleno poranila ešte v roku 2000. Klebety o jej kolene sa ale v Hollywoode začali šíriť až teraz. Ošetrenie jej kolena bolo údajne poriadne nákladné a keďže si ho poranila počas natáčania, náklady spojené s jeho ošetrením mali hradiť tvorcovia filmu Moulin Rouge. Austrálsku divu bolesti v pravom kolene na čas paralyzovali a ona sa z filmového pľacu na istý čas vytratila. Jej koleno napokon spôsobilo oneskorené natáčanie a filmovú premiéru museli dva razy prekladať. Okrem toho za úraz zinkasovala tri milióny dolárov, čo je asi 90 miliónov slovenských korún. Informácie ponúkol guru filmového priemyslu Edward j. Epstein.

Na serveri Slate.com ďalej uvádza, že Austrálčanka jeho spoločnosť stála celých sedem miliónov dolárov, teda asi 210 miliónov Sk hneď nasledujúci rok. V roku 2001 jej totiž jej poisťovacia spoločnosť zakázala nakrúcanie filmu Panic Room. Stalo sa tak ale až tri týždne po tom, ako sa s natáčaním začalo. Následne v roku 2003 bolo veľmi nákladné poistiť ju pre natáčanie filmu Cold Mountain. Znamenalo to, že Kidmanová musela založiť svoj majetok na podmienený účet. Bola to záruka, ktorá mala pokryť možné výdavky, ak by si opäť spôsobila nejaké poranenie a znemožnila by tak nakrúcania. 37-ročná hviezda ale tieto tvrdenia popiera a tvrdí, že jej zranenie neovplyvnilo takmer nič. "Nicole nikdy nemusela založiť svoj majetok na podmienený účet," uviedla jej hovorkyňa Catherine Olimová.