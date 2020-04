Dulce Maria Cardoso a Návrat

Odvrátená strana návratu.

27. apr 2020 o 12:12 Ivana Zacharová

RománNávrat z pera najvýznamnejšej portugalskej autorky súčasnosti Dulce Marie Cardosovej majstrovsky sprostredkúva dôležitý moment histórie jej rodnej krajiny. Státisíce Portugalcov museli opustiť svoje domovy po tom, ako Angola, bývalá portugalská kolónia, získala nezávislosť.

Portugalsko sa veľmi dlho nemienilo vzdať svojej koloniálnej ríše. Situácia v Angole a Mozambiku sa zhoršila koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia, keď vypukli ozbrojené konflikty a nabrali rozmery vojny. Bolo očividné, že ukončiť ju môže len politické, nie vojenské riešenie. Hlavní predstavitelia Portugalska o tom nechceli ani počuť.

V roku 1974 došlo napokon v Angole k štátnemu prevratu a dennodenne pribúdali útoky proti belochom, ktorých černosi vinili za chudobu pôvodného obyvateľstva. Kolonisti začali húfne utekať do vlasti. Amerika požičala lietadlá a vytvoril sa najväčší vzdušný most všetkých čias. Príchod obrovského množstva ľudí priniesol so sebou vážne problémy, najmä čo sa týka ubytovania.

(zdroj: Archív SME)

Niektorí sa uchýlili k príbuzným, no prevažná väčšina zostala odkázaná na Červený kríž či Inštitút pomoci utečencom. Strechu nad hlavou im poskytli sanatóriá, penzióny alebo hotely. Nevraživosť k navrátilcom, ako ich domáci volali, bola veľká. Stelesňovali porážku, prehru a zvyšok portugalského impéria.