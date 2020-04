Ďalšia obeť vírusu. Filmový festival v Karlových Varoch tento rok nebude

KARLOVY VARY, BRATISLAVA. Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch sa tento rok neskutoční. Presunutý 55. ročník bude na budúci rok v termíne 2. - 10. júla.

Dôvodom sú pretrvávajúce opatrenia vlády týkajúce sa pandémie nového koronavírusu, uviedli v utorok podľa spravodajského portál Novinky.cz organizátori festivalu.