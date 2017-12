Skupina Margot chce v lete nahrať vlastné CD

BRATISLAVA 30. mája (SITA) - Jedna z najúspešnejších kapiel orchestra Andante - "takmer dievčenská" skupina Margot na čele so speváčkou Andreou Zimányiovou, už dlhší čas pracuje na svojom debutovom albume.

30. máj 2005 o 16:15 SITA

Podľa manažérky skupiny Ady Žigovej, prípravy pomaly finišujú a kapela hľadá vydavateľa, aby sa už v lete mohla naplno venovať nahrávaniu. Jednotlivé skladby už ale hrávajú na svojich vystúpeniach, pričom už vydali niekoľko singlov. Pripravované CD - rovnako ako koncertný repertoár kapely, nebude žánrovo jednotné, ale bude znieť zmesou pop-rocku a funky.

Skupina Margot vznikla pred šiestimi rokmi ako čisto dievčenská formácia. Dnes už ale z pôvodnej zostavy zostali len speváčka Andrea Zimányiová a gitaristky Danka Šutková a Katka Sečkárová. V súčasnej zostave patrí rytmika kapely chlapcom - bubeníkovi Jarovi Žigovi mladšiemu a basgitaristovi Martinovi Kapusníkovi. Členovia skupiny Margot hudobne vyrástli v orchestri Andante, ktorý na pôde svojej súkromnej hudobnej školy Andante založil, diriguje a doteraz vedie Jaroslav Žigo starší. Verejnosť ho pozná najmä ako sprievodné hudobné teleso všetkých doterajších ročníkov speváckej súťaže Francúzska pieseň. S francúzskymi šansónmi sú spojené aj najväčšie úspechy speváčky Andrey Zimányiovej – je víťazkou prvého ročníka súťaže a medzinárodnou šampiónkou - v roku 2000 Slovensko bravúrne reprezentovala na Medzinárodnom festivale francúzskych piesní v chorvátskom Splite. Ďalší medzinárodný úspech zaznamenala na festivale Visa Francophone vo Francúzsku - spolu so skupinou Margot tam získala cenu usporiadateľského mesta Villefranche de Rouergue a prestížnu osobitnú cenu poroty – Objav Visa Francophone 2002. Margot disponuje veľmi pestrým prevzatým repertoárom - hrávajú francúzske šansóny, tanečné piesne, latino, blues, ale najmä rock, a dokonca hard-rock. Ich repertoár siaha doslova od Edith Piaf až po Deep Purple či AC/DC.

Skupina sa už niekoľkokrát objavila aj na televíznej obrazovke a zahrala si na spoločnom pódiu so skupinami Vidiek, Backwards, Hex, Gladiátor, Indigo, No Name i Boney-M. Napriek tomu je ale stále známejšia z vlastných živých koncertov. Najprestížnejšie však bolo účinkovanie skupiny na oslavách vstupu nových krajín do Európskej únie priamo v Bruseli, kde skupina vystupovala v dňoch 30. apríla až 1. mája 2004. Najbližšie sa divákom predstavia 4. júna na podujatí Kontrastár v divadle Aréna, kde vystúpi aj kapela ProROCK a celý orchester Andante.