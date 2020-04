We Are One. Filmové festivaly z celého sveta spojí online podujatie

Cannes ponúkne filmové lekcie.

28. apr 2020 o 12:23 SITA

BRATISLAVA. Prestížne filmové festivaly v Berlíne, Cannes, Toronte a Benátkach sa spoja na špeciálne online podujatie, informuje spravodajský portál BBC.

Desaťdňový We Are One: A Global Film Festival ponúkne od 29. mája YouTube.

Digitálna alternatíva medzinárodných podujatí, ktoré zasiahla pandémia koronavírusu, by mala zároveň pomôcť získať finančné prostriedky pre COVID-19 Solidarity Response Fund Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a tiež rôzne lokálne organizácie na celom svete.

Pod hlavičkou We Are One sa spojí asi dvadsiatka obľúbených filmových podujatí, okrem spomínaných aj Sundance, Tribeca, New York, San Sebastián, Karlovy Vary, Londýn, Locarno, Guadalajara, Macao, Jeruzalem, Bombaj, Marrákeš, Sarajevo, Sydney, Tokio alebo festival animovaného filmu vo francúzskom Annecy.

"Často hovoríme o jedinečne silnej úlohe filmov pri inšpirácii a zjednotení ľudí naprieč hranicami a rozdielmi, aby pomohli uzdraviť svet. A teraz sa potrebuje uzdraviť celý svet," povedala o projekte Jane Rosenthal, výkonná riaditeľka Tribeca Enterprises a spoluzakladateľka filmového festivalu Tribeca.

Práve Tribeca a YouTube sú hlavnými organizátormi akcie.

Organizátori sľubujú "nové a klasické" filmy, no očakáva sa, že to budú najmä tituly zo zbierok. Ako uvádza portál Deadline, v rámci tohtoročných filmových festivalov sa neočakáva uvedenie žiadnych nových filmov.

Cannes, napríklad, do programu poskytne niektoré svoje masterclass, nie filmy.

Podujatie, ktoré budú môcť filmoví fanúšikovia a fanúšičky zadarmo sledovať online, by malo priniesť celovečerné i krátke filmy, dokumenty, hudbu, debaty a ďalší obsah. Kompletný program plánujú zverejniť neskôr.

Podľa BBC sú však stále v hre aj možné modifikované verzie festivalov v Toronte, Benátkach a Londýne, ktoré by sa mali konať na jeseň.