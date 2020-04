Scenárista Šifra: Mikuláš Černák má nový pohľad na to, ako žil. Myslí si, že pravda ho oslobodí

Vyzerá ako normálny, slušný chlap.

30. apr 2020 o 14:11 Monika Moravčíková

Mikuláš Černák naňho pôsobí ako celkom normálny chlap. Taký, akých stretával na dedine, kde vyrastal. Je stále vyšportovaný, správa sa slušne. Vzrušuje ho, ako to kontrastuje s tým, kým v skutočnosti je a koľko ľudí zabil.

Scenárista MIRO ŠIFRA pochádza z rovnakého horehronského kraja, on je z Vernára pri Poprade, Černák z Telgártu, je to vzdušnou čiarou desať kilometrov. V detstve tam počúval mafiánske historky, dnes ich spoznáva z druhej strany.

Za Mikulášom Černákom chodí do leopoldovskej väznice, píše scenár k filmu Miki, v ktorom bude hlavnou postavou. Pre SME porozprával, ako naňho pôsobil, keď sa prvýkrát stretli, aj čím film prekvapí.

Prečo sa chce niekto zaoberať životom Mikuláša Černáka a natočiť o ňom film?

Mikuláš Černák je zaujímavý z mnohých dôvodov. Je to boss bossov a vysvetľovať históriu Slovenska 90. rokov bez toho, aby sa spomenulo jeho meno, by znamenalo vynechať veľkú časť histórie. Do veľkej miery sa prechod z komunizmu do demokracie nedá pomenovať bez toho, aby sme hovorili aj o mafii.

Je zaujímavé sledovať, ako v bezvládí, keď nefungovala polícia a bezpečnostné zložky, prebrala moc mafia. Musíme to reflektovať ako súčasť našej histórie, to je pre mňa podstatné. A fascinujúce na Černákovi je to, do akej miery vie byť v tejto chvíli otvorený o tom, čo všetko sa dialo.

Veľa vecí ešte vôbec nevyšlo na verejnosť. Je ochotný hovoriť otvorene a dávať vysvetlenie. Napísal aj knihu o svedectvách, ktoré poskytol polícii pri vyšetrovaní vlastných činov.

Mikuláš Černák. (zdroj: TASR)

Akú máte istotu, že neklame a neskresľuje? Veríte mu?

Nie som naivný v tom, že každé slovo, čo mi povie, je automaticky pravda. Všetko si preverujem. Či už z policajných dokumentov, alebo z informácií, ktoré boli verejne publikované. Zatiaľ som nenatrafil na nič, v čom by mi klamal.

Mám policajné spisy z vyšetrovaní jednotlivých skutkov. Jeho výpovede viedli napríklad k odhaleniu miest, kde pochovávali obete, zhodujú sa s tým, ako zomreli.

Samozrejme, existujú výpovede mnohých ďalších neodsúdených mafiánov, ktorí tvrdia opak, ale verím skôr jemu ako niekomu, kto sa ešte potrebuje držať na slobode.

Povedal vám, prečo sa nakoniec, po dlhom mlčaní, rozhodol priznať ku všetkým šestnástim vraždám a začal spolupracovať s políciou?

Bol to dlhý proces. Nesadol si do basy a nezačal hneď vypovedať.