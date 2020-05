Súdny proces ako jedno veľké divadlo? Médiá robia z káuz väčšiu drámu, ukázal George Clooney

Pozrite si májové novinky Netflixu.

4. máj 2020 o 16:21 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Keď sa súdna sieň zmení na štúdio, kde kamery a mikrofóny novinárov striehnu na každý detail, aj realita sa musí prispôsobiť. Chce to veľký príbeh, vybičované emócie, protichodné tvrdenia a kreatívny prístup.

Jednoducho, čo najväčšiu drámu.

Z diania v súdnej sieni sa ľahko stávajú televízne drámy, ktorých vývoj následne hltavo deň za dňom sleduje celý národ.

Kým jedni diváci pri pive rozoberajú dôveryhodnosť zozbieraných faktov, iní debatujú o tom, že obvinený určite klamal, pretože priveľmi klopil pohľad a agresívne si hrýzol do pery.

Súvisiaci článok Svet v čase korony potrebuje superhrdinov. HBO pokračuje v maratóne marveloviek Čítajte

"Netvrdím, že súdne procesy sú len veľké divadlo. Ale verejná mienka je pri nich veľmi dôležitá," hovorí jeden z aktérov v ukážke k novému dokumentárnemu seriálu Trial By Media, ktorý v máji pribudne v programe Netflixu.

Šesťdielna séria, ktorú produkoval George Clooney a Grant Heslov, sa zamieria na to, ako médiá v konkrétnych súdnych kauzách formovali verejnú mienku.

Mediálna senzácia totiž zohrala veľkú úlohu pri vnímaní určitých procesov zo strany verejnosti a dokázala aj zarytých zástancov niečej neviny pretvoriť na krutých sudcov, ktorí by bez váhania odklepli basu.

"Cieľom bolo vytvoriť sériu, ktorá by nielen zaujala, ale vniesla aj viac svetla do celého chaotického systému súdnych procesov, “ píše Clooney v oficiálnom tlačovom vyhlásení.

Aj právnici sa zhodujú, že zákon nie je všetko. V kauzách ide vždy najmä o to byť schopný rozpovedať zaujímavý príbeh.

Dokumentárna séria pripomenie napríklad politický pád guvernéra štátu Illinois Roda Blagojevicha či prípad neozbrojeného afrického imigranta Amadoua Dialla, ktorého zabili policajti 41 výstrelmi.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/2DVpSHeF6ZI

Pozrite si všetky novinky v programe Netflixu na nasledujúci mesiac:

1. mája

The Half Of It (film)

Ellie Chu je plachá tínedžerka, ktorá má samé jednotky. Súhlasí s tým, že pomôže športovcovi Paulovi napísať ľúbostný list dievčine, do ktorej sa zahľadel. Ellie od toho nič neočakáva, no ich nepravdepodobné priateľstvo sa skomplikuje, keď zistí, že sa jej páči to isté dievča.

Into the Night (seriál)

Náhla a nečakaná udalosť na slnku spôsobí, že slnečné lúče začnú nevysvetliteľne zabíjať všetko, čo im stojí v ceste. Posádka a cestujúci nočného letu z Bruselu smerujúceho na západ sa pokúšajú ostať v bezpečí v temnote noci.

Sú medzi nimi mladí aj starí, chudobní, bohatí, civilisti aj vojaci. Spoločnú majú iba jednu vec - túžbu prežiť. Musia však riešiť hneď niekoľko problémov.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ZGosoC7q_po

Hollywood (seriál)

Sedemdielny seriál provokatívne odhaľuje vnútornú dynamiku Hollywoodu aj to, ako by mohla vyzerať zábavná scéna, ak by bola rozobratá a postavená nanovo.