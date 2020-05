Hrať sa na vesmír už nestačí. Tom Cruise nakrúti prvý hraný film priamo tam

Spolupracuje aj s Elonom Muskom.

7. máj 2020 o 10:37 SITA

BRATISLAVA. Americký herec Tom Cruise bude podľa všetkého nakrúcať film na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS).

V utorok 5. mája to oznámil na Twitteri šéf amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jim Bridenstine.

"Potrebujeme populárne médiá, aby inšpirovali novú generáciu inžinierov a vedcov, aby sa ambiciózne plány NASA stali realitou," napísal.

Informáciu pre televíziu CNN neskôr potvrdil hovorca NASA. Vraví, že Cruise poletí do vesmíru a zostane na palube stanice.



Cruise spolupracuje aj so spoločnosťou SpaceX Elona Muska, napísal portál Deadline. Novinka by mala byť akčná a dobrodružná, pričom to bude prvý

hraný celovečerný film nakrútený vo vesmíre. Projekt je údajne v ranom štádiu prípravy.



Cruise by sa vďaka filmu mohol stať prvým hercom, ktorý absolvuje let do vesmíru. Ako a kedy by na ISS vycestoval, zatiaľ nie je známe, rovnako ani to, kto sa k nemu na ceste pridá.



Na palube stanice, ktorá obieha okolo Zeme vo výške zhruba 400 kilometrov, už pár filmov vzniklo. Okrem iného napríklad dokument Space Station 3D (2002), ku ktorému Cruise nahral komentár.

Vo vesmíre tiež vzniklo krátke sci-fi Apogee of Fear (2012), pod vznik ktorého sa podpísal podnikateľ a vesmírny turista Richard Garriott.