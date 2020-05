Mene tekel! Michala Vašečku

Do iných čias a na inú pozíciu.

8. máj 2020 o 14:14 Michal Vašečka

Príchod koronavírusu spôsobil úplný reset nášho doterajšieho života a okrem iného spôsobil, že slovenská spoločnosť si nevydiskutovala, a teda ani nestrávila výsledky parlamentných volieb z 29. februára. Za iných okolností by vytvorenie koalície bez Smeru bolo zásadnou témou. Akcia proti skorumpovaným sudcom by bola správou roka, odchod Andreja Kisku do Popradu by sa diskutoval ešte dlho. Ale príroda, Boh či proste iba čínski trhovci to zariadili inak.



A pritom voľby priniesli toľko tém. Ak by boli o tri týždne skôr, dnes by bol zrejme iný premiér. Ak by prišli o tri týždne neskôr, možno by ani neboli a ak áno - v atmosfére vtedajších dní by možno na prvý pohľad presvedčivý a rázny Pellegrini získal cez 30 percent a Smer by ostal pri moci. Na pozíciu premiéra sa však dostal antikorupčný aktivista komunikujúci ako z veľkej čítanky politického marketingu 21. storočia jednu tému. Človek veľmi talentovaný, no s kompetenciami do iných čias a na inú pozíciu.

S prvými reštriktívnymi opatreniami vlády sa však politická realita premenila a už nič nebolo tak ako predtým. Liberálni ekonómovia aj s predstaviteľmi Klubu 500 hovorili náhle prakticky to isté a ľudia bez ohľadu na svoje politické preferencie, vek i vzdelanie začali reagovať veľmi podobne. Ukázalo sa, že slovenská spoločnosť je náhle paralyzovaná strachom z neznámeho a cudzieho vírusu a v mene svojej ochrany je pripravená podporiť takmer nepredstaviteľné obmedzenia.

Viditeľná submisívnosť v príklone k autoritám na prvý pohľad prekvapila - v krajine, kde je takmer národným športom snažiť sa obísť systém a byť kreatívny vo výklade predpisov a zákonov, to predsa len bolo nové. Ale nemali by sme byť prekvapení - predklon k autoritám má nie úplne zanedbateľná časť spoločnosti na Slovensku hlboko pod kožou. Mnohí hľadajú lídra, s ktorým sa môžu stotožniť a potom ho nekriticky a značne tribálne môžu brániť.