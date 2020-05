Cíti sa privilegovaný. Spýtali sme sa Matthewa McConaugheyho, ako sa mu vodí v karanténe

Človeče, ten Matthew McConaughey má ale hlboké myšlienky. Víťaz Oscara, ktorý je aj mimo obrazoviek stelesnením frajera, netrávi svoju karanténu len čupením v kúte, ale aj veľkým myslením.

Potápa sa do paradoxov, osobnej zodpovednosti, mentálnej kalisteniky a bojových tréningov. Navyše, na diaľku moderoval bingo noc pre seniorov.

„Snažím sa žiť a brať svoje pocity také, aké sú,“ hovorí McConaughey. „Ľudia uväznení doma strácajú nervy. Ako sa majú povzniesť nad realitu? Uznávam, je to ako hororová šou, ale zároveň netreba vytvárať chaos. Najťažšie je, že na to neexistuje žiadny návod. Je to bez-pre-ce-den-tné,“ dodáva svojím nezameniteľným ťahavým prízvukom Texasana.

Našiel však jazdný pruh, v ktorom sa jazdiť stále dá.

Bandita Bobby vyrába rúška

Odkedy pandémia koronavírusu zahnala milióny ľudí dovnútra, McConaughey sa objavil na väčšine jemu typických miest: telefonoval cez aplikáciu Zoom so svojimi priateľmi z fakulty na Univerzite v Texase, pomáhal s dodávkou ochranných masiek pre miestnu policajnú stanicu, hral sa na doktora z telenovely v šou Jimmyho Fallona a poskakoval po svojom dvore v rúšku ako bandita Bobby. Je tento chlapík len poriadne znudený?

„Pozrite, keď príde takáto kríza a spôsobí narušenie, veľmi jasne sa môže ukázať, čo je vaším poslaním,“ uviedol päťdesiatročný herec z jeho domu v Austine.

„Práve som sa chystal povedať: hej, dovoľte mi schmatnúť pár správ, o ktorých som presvedčený, že ich treba rozpovedať svetu.“

Už v marci blikala na jeho radare červená kontrolka „zostaň doma“, ale McConaughey to nevidel až tak agresívne. Chcel ľudí trochu povzbudiť, a tak nakrútil minútu a pol videa, v ktorom ich chcel presvedčiť, že červené svetlo dokážu zmeniť na zelené, nech len neprestávajú žiť. Jeho obnažený a priamy prejav videlo takmer päť miliónov ľudí.

„Ľudia si mysleli, že zostať doma je zbabelý krok, tak som si myslel, že je dôležité posunúť im odkaz, že je to paradox týchto čias. Vaša najlepšia zbraň je zostať doma. To je spôsob, ako vyhrať v tomto boji,“ vysvetlil herec.

Ale chcel aj trochu odľahčiť náladu. “Cítil som na sebe aj na ostatných, akí sme ohromení zo všetkých informácií. Prekonali sme šok. Poďme na tom vybudovať postavičku a baviť sa s ňou, nech je to v pohode,“ povedal vo svojom informačnom videu s banditom Bobbym.

Ako lovec Bobby B, mizerná verzia samého seba, demonštruje, ako sa dá z banditskej šatky vytvoriť rúško. U neho na dvore mu video pomohol nakrútiť jeho herecký kamarát a režisér Jeff Nichols. Jeden používateľ na instagrame video označil za „také texaské, až to bolí“.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/I18Q_48ODBQ

Chce, aby sme neprestali žiť

Začiatkom mája McConaughey uverejnil ďalšie video – tentoraz v španielčine. Počul, že latinskoamerická komunita bola počas pandémie nadmerne zraniteľná, a preto zavolal svojho kamaráta, boxera šampióna Canela Álvareza.

Matthew McConaughey (50) 4. novembra 1969 sa narodil v Uvalde v Texase, v mladosti bol zdatný atlét, hral golf a tenis, na strednej škole ho zvolili za „najkrajšieho študenta“. 1993 sa prvýkrát objavil vo filme režiséra Richarda Linklatera Omámení a zmätení, neskôr účinkoval vo viacerých komédiách po boku Kate Hudsonovej, Jennifer Lopezovej či Sarah Jessicy Parkerovej. 1997 hral právnika a bojovníka proti otroctvu v Spielbergovom filme Amistad. 2012 sa oženil s brazílsko-americkou modelkou Camilou Alves, vychovávajú spolu dvoch synov a dcéru. 2014 získal prvého Oscara pre herca v hlavnej úlohe za film Klub poslednej nádeje, v ktorom hral homofóba umierajúceho na AIDS. 100 najvplyvnejších osôb na svete – tam ho na základe účinkovania v seriáli True Detective (2014) z dielne HBO, za ktorý získal nomináciu na cenu Emmy, zaradil časopis Time.

Nahrali správu, v ktorej naliehajú na ľudí, aby zostali doma alebo aby nosili masky, ak pôjdu von. Slogan „Solo sigue viviendo“ (Len ďalej ži) sa stal McCounagheyho osobným podpisom a tiež menom vlastnej nadácie Just Keep Livin’, ktorou propaguje blaho stredoškolskej mládeže.

„Vypočujú ma nejakí ľudia? Určite. Momentálne to však nemôžem so správami prepísknuť. Nesnažím sa hrať na doktora,“ povedal McConaughey.

Od jedného takého by v skutočnosti veľmi rád počul pár slov aj on. Rovnako ako zvyšok krajiny. Herec čaká na odborníka, ktorý by mu povedal, čo má robiť, ako to urobiť a kedy sa to všetko skončí. Najlepší by bol medzinárodný konsenzus, vraví herec. Ale to sa nedeje.

Medzitým si 3,4 milióna jeho instagramových sledovateľov aspoň pozrie jeho informačné spoty. McConaughey si však celkom jasne uvedomuje, že je v lepšej pozícii ako väčšina ostatných.

„Môžem povedať, že si pandémiu užívam. Chápem však, že sú aj ľudia, ktorí chodia po dome s troma plačúcimi deťmi a manželkou alebo manželom, s ktorým inak trávia iba hodinu denne, teraz sú zrazu spolu osemnásť hodín. A tam niekde je fľaša, ktorá by bola najkrajšia prázdna už na poludnie. To je skutočne ťažké,“ povedal McConaughey.

„Som síce v privilegovanom postavení, ale bolo by odo mňa hlúpe hovoriť – ach, nijak ma to neovplyvňuje. Vírus posadil dokonca aj tie najvyššie lietajúce vtáky na rovnakú úroveň. Hej, človeče, neohováram ťa, som s tebou.“

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/zNR1vzy3rmo

Ostať doma je najväčšia zbraň

A tu sa McConaughey ponára hlboko do „paradoxu doby“. Sám svoje úvahy nazýva „myšlienkami o tretej ráno“. O tom, že ľudstvo si nikdy nebolo také vzdialené a zároveň tak silno prepojené.

„Nikdy sme za seba neboli viac zodpovední,“ uviedol. Zostať doma sa podľa neho javí ako veľmi defenzívne, vnímavé stiahnutie sa bokom, no v skutočnosti je to najväčšia zbraň – excalibur. „Toto je nútená zima pre všetkých, hoci je ešte len máj, jarný čas – to je ďalší paradox.“

Ako sa teda McConaughey, jeden z archetypálnych filmových týpkov, tínedžer z komediálnej drámy Omámení a zmätení a dospelý muž z reklám na americké limuzíny Lincoln, skutočne s týmto všetkým pasuje? Okrem toho, že múti online obsahy a zvoláva virtuálne bingo pre seniorov? Vie zhodnotiť svoju situáciu.

„Myslím, že som sa stal lepším rodičom. Dúfam, že si to udržím,“ povedal. „Spoločne robíme viac vecí. Pozeráme oveľa menej televízie, skladáme puzzle, spoznávame vlastný dvor, staráme sa o psa, častejšie spolu obedujeme a večeriame. Pred týmito jedlami hovoríme aj viac modlitieb. To sú pozitíva. Toto udržiava môj kompas na jednom mieste.“