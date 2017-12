Elton John - hviezda prvej veľkosti

Že jeho piesne v súčasnosti neokupujú prvé priečky svetových hitparád a nie je ho tak vidno ako v minulosti? To je nezmysel.

31. máj 2005 o 8:30 PETER BÁLIK

FOTO - REUTERS



Aj v súčasnosti zostáva Elton John hviezdou prvej veľkosti, na ktorú sú na celom svete zvedavé tisíce fanúšikov. Jeho sila v súčasnosti spočíva na pódiu - podľa zarobených peňazí patril za minulý rok k najúspešnejším koncertným umelcom na svete.

Je skvelým šoumenom a klaviristom, ktorý si dokáže svojimi piesňami a skvelou šou postaviť na nohy celé publikum. Jeho sila spočíva v skladateľskej univerzálnosti. Hity, ktoré zložil väčšinou s dvorným textárom Bernie Taupinom, vychádzajú z rokenrolových koreňov. Elton však dokáže napísať aj skvelé balady, odľahčené popové popevky a množstvo zapamätateľných melódií.

Ako bude vyzerať bratislavský koncert? Mnohé zo slávnych skladieb predstaví aj 1. júna na Tyršovom nábreží. Organizátori dokonca sľubujú, že svoje vystúpenie natiahne až do neskorších nočných hodín. Na Slovensko si so sebou okrem klasickej rockovej kapely privezie aj osemčlenný gospelový súbor.

Na jednom zo svojich májových koncertov na britskom Bercy Stadium v rámci turné k aktuálnemu albumu Peachtree Road odohral až 23 rôznych skladieb. Do setlistu zaradil známe piesne ako Sacrifice, Sorry Seems To Be The Hardest Word, ktorú venoval Rayovi Charlesovi, stále sviežu Rocket Man alebo Sad Song. Koncert zakončil superhitmi - baladou Don't Let The Sun Go Down On Me, vypaľovačkou I'm Still Standing a sólovým stvárnením Candle in The Wind. Na záver zahral skladbu Your Song, ktorá v roku 1971 odštartovala jeho sólovú dráhu.

Podľa rôznych kuloárnych informácií organizátori pôvodne uvažovali o Robbie Williamsovi. Ten bol však pridrahý. Mladý britský spevák však ani zďaleka nedosiahol toľko, čo tento 57-ročný hudobník stihol za štyri dekády úspešnej dráhy.

Elton John zažil dve superhviezdne éry v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch. Vysoký štatút svojej hudby si udržuje dodnes. Napriek slabej reakcii jeho posledného albumu Peachtree Road (2004) si hudobní kritici stále cenia napríklad predposledný album Songs From The West Coast (2001), obsahujúci krásnu pieseň This Train Don't Stop There Anymore.

Podobne ako jeho spolupútnici, napríklad Eric Clapton alebo The Rolling Stones, aj Elton John sa v súčasnosti sústredí hlavne na koncerty. Vlani sa stal najlepšie zarábajúcim britským hudobníkom - do jeho kapsy pribudlo rekordných 46 miliónov eur (predbehol dokonca aj Paula McCartneyho!).

Vysoký štatút popularity si drží aj v USA, kde sa v minulom roku dostal do desiatky najúspešnejším koncertných umelcov, medzi Princa alebo Madonnu. Američania boli ochotní za jeho vystúpenie zaplatiť 158 dolárov, v prepočte 5000 korún! Slovenský koncert zadarmo potom musí znieť ako rozprávka.