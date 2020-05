Rockeri píšu hity aj v spánku. The Rolling Stones stačili k sláve len tri tóny

Hit (I Can't Get No) Satisfaction má 55 rokov.

BRATISLAVA. Zobudil sa nadránom v hoteli na Floride a v hlave mu hrali úlomky dobiedzavej melódie. Rýchlo sa načiahol po svojej gibsonke, zapol nahrávanie magnetofónu a zabrnkal si tóny zo sna, ktoré mu doznievali v ušiach ako ozvena.

Nedostáva sa mi žiadneho uspokojenia, zamrmlal ešte v polospánku a zvalil sa na druhý bok.

Keď sa Keith Richards ráno zobudil, veľa si toho nepamätal. Až keď si pustil nahrávku, začala sa mu melódia opäť jasne vybavovať. Vtedy ešte netušil, že v máji 1965 sa mu podarilo zložiť jeden z najväčších rockových hitov všetkých čias.

V USA ju hltali, v Británii zakazovali

Kapela The Rolling Stones prvýkrát pocítila, ako chutí komerčný úspech už rok predtým s piesňami It's All Over Now a The Last Time. Keď sa zrodil nápad na skladbu (I Can't Get No) Satisfaction, boli práve na americkom turné a mysleli na to, že veľký hit by sa im zišiel ako soľ.

V to ráno, ktoré nasledovalo po nočnom tvorivom vzplanutí, sa Richards náhodou pozrel na svoj kazetový prehrávač. Vedel, že tam len deň predtým vložil novú pásku.

Nechápal, prečo je už na konci. Stlačil pretáčanie. Vtedy si spomenul.