Fascinovali ho odchýlky a smrť. Petrovi Krištúfkovi vyšlo posledné dokončené dielo

Morytáty sú krvavé miniatúry o smrti.

14. máj 2020 o 20:11 Monika Moravčíková

BRATISLAVA. Peter Krištúfek bral vydanie ďalšej knihy ako svoju osobnú, dlhodobú úlohu. Ani jeho tragická smrť v apríli pred dvoma rokmi neprekazila to, aby sa k čitateľom nakoniec dostala.

Dokončená. Taká, akú by ju možno vydal aj on sám, keby mu to osud doprial.

Zbierka trinástich strašidelných poviedok z čias dávnych i nedávnych nesie názov Morytáty a tento týždeň vyšla vo vydavateľstve Artforum. Jazykom poklesnutých jarmočných príbehov rozpráva dávne príbehy, v ktorých mal sám veľkú pasiu.

Staré literárne útvary boli jeho obsesiou

Spisovateľovi a filmárovi Petrovi Krištúfkovi vždy robilo radosť prehrabávať sa v starej tlači, spráchnivených a plesňou dotknutých knihách a hľadať v nich všakovaké obskúrnosti. Bol vášnivý zberateľ starých tlačovín.

„Jedného dňa mi celý nadšený zavolal, že objavil u nejakej starenky v pivnici s regálom s kompótmi zaujímavý typografický exemplár. Ukázalo sa, že je to 36-stranový zošit z obdobia neskorého baroka,“ spomína v doslove knihy typograf Palo Bálik.