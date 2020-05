Hudobník Vlado Sendrei: V Kokave bol na obchode zoznam ľudí, ktorí nesmú ísť dnu

Hudobníkom chýbajú peniaze aj úcta, ktorú im diváci prejavovali.

14. máj 2020 o 16:36 Kristína Kúdelová

Keď sa pozrie z okna, vidí, že ulice Kokavy sú stále vyľudnené. Rómovia sa nákazy boja a rešpektujú, že sa musíme správať inak, hovorí muzikant a politik VLADO SENDREI.

Stojí pri nich od začiatku, ako sa v obci prijímali ochranné opatrenia, niektoré z nich aj nemiestne a urážlivé.

Nová situácia pravdepodobne zmení ich návyky a spôsob života, budú si viac šetriť, hoci nie sú zvyknutí odkladať si ani na pohreb, hovorí. A verí, že sa do ich rodín vráti súdržnosť, ktorú narušila aj nevyhnutnosť práce v zahraničí.

Ako si Rómovia vysvetľujú živelné pohromy, pandémie?

Viete, že u nás je veľa veštíc. Aj moja manželka Janka vie veľa vecí predvídať, čítať z očí, napríklad. A všeličo sa jej potvrdilo.

My Rómovia veríme veľa v Boha, aj keď v Kokave nechodíme do kostola, predstavte si. Na pohrebe vôbec nemáme farára, nemal ho ani môj otec, ani moja maminka, ani my ho nechceme, keby sa nám niečo stalo. Tak to u nás je, neveríme vo farára. Ale veríme v tresty.

To, čo sa deje teraz, považujeme za trest. Musela prísť kríza, pretože sme žili hriešne. Je čas naučiť sa žiť inak.

To znamená?

Vôbec nemusíme tak veľa cestovať, náš pohyb nemusí byť taký veľký. Môžeme sa venovať viac deťom, manželkám a manželom. Aj naša kultúra sa narušila - sme modernejší, máme internet, narušili sa nám vzťahy.

Vďaka korone som zistil, ako málo som sa venoval vnúčatám. Teraz padne druhá hodina popoludní a idem za nimi. A vidím, o čo všetko som minulé roky prišiel.

Prečo som nebol viac s mojou maminkou? Mohol som sa jej viac venovať. To treba povedať. Kríza by mohla utužiť naše rodiny. Prečo sa toľko naháňame za peniazmi? Nemôže byť každý na svete bohatý.

Ako vaša Janka objavila, že má veštecké schopnosti?

Nechcem o tom veľmi hovoriť, vycítila to po štyridsiatke. Veľa vecí odhadla. Uhádne napríklad aj to, či spolu niekto bude žiť, či sa budú dva spolu hádať, a potom jej ľudia napíšu, že mala pravdu.

Nemôže však hovoriť o smrti, hovorí skôr pozitívne veci. Rómovia sú naučení prijímať osud, čo príde, nepotrebujú sa dozvedieť. Žijú zo dňa na deň. Keď sa niečo stane, stane sa.

Patrí k tomu aj to, že si nešetria na horšie časy?

Ani my. Samozrejme, sú aj výnimky, ktoré si vždy sporili. Minule na Markíze ukazovali veľmi bohatého Róma zo Žehry. Väčšina si však nesporí ani na vlastný pohreb. Lenže, kríza nás asi sporiť naučí. Už teraz vidím, ako si ľudia robia plán na mesiac.

Napríklad v Rimavskej Sobote je plný Kaufland Rómov s plnými vozíkmi. Keď je podpora dvadsiateho alebo dvadsiateho tretieho, hneď idú na nákup.