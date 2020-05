Robert De Niro sa háda s Trumpom. Herec ho volá šialenec, prezident pochybuje o jeho IQ

Mám chuť mu jednu vraziť, vraví legenda.

19. máj 2020 o 15:37 Washington Post, Monika Moravčíková, Nina Zafar

Robert De Niro znovu otvoril spor s prezidentom Donaldom Trumpom a nazval ho šialencom, ktorý sa nestará o to, koľko ľudí zomrie na Covid-19.

Oscarový herec sa objavil v relácii Newsnight na BBC, kde hovoril o surreálnom zážitku zo života v New Yorku počas vypuknutia pandémie. Prirovnal to k sci-fi filmu, až na to, že je to skutočnosť. Rozprával aj o tom, že nie je spokojný s tým, ako Trump vedie krajinu.

Trump iba predstiera záujem

„Celá vec je ako zo Shakespeara,“ povedal De Niro. „Máme tu blázna, ktorý čosi hovorí a potom ľudí, ktorí sa z toho snažia vysomáriť. Je to desivé. Chce, aby ho znovu volili, ale vôbec ho netrápi, koľko ľudí zomrie.“

Moderátorka relácie Emily Maitlisová jeho slovám odporovala a naznačila, že prezidentovi stúpenci by s De Nirom nesúhlasili a volili by ho znova.

„Nezaujíma sa o týchto ľudí. Predstiera, že mu na nich záleží, ale v skutočnosti sú to ľudia, ktorými najviac pohŕda,“ odpovedal jej na to herec. "Nechajú sa vodiť za nos, sú mu ukradnutí."