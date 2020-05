Rozhodol sa vziať si život, keď nahral najväčší hit. Ian Curtis to povedal, ale nepočuli ho

Pieseň má vytesanú na náhrobnom kameni.

19. máj 2020 o 14:48 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. O dva dni mal ísť s kapelou na turné po Spojených štátoch a Kanade, keď pocítil, že jeho život už nemôže nabrať šťastný smer.

Bol unavený, depresívny, trpel epileptickými záchvatmi a bál sa, že urobil chybu, keď sa oženil.

Bol máj 1980, keď sa najprv len bezcieľne potĺkal po byte a máčal si tvár v studenej vode. Potom vzal do rúk povraz a skúšal, či sa mu na ňom poradí urobiť slučku. Mal slzy v očiach, vystrašene dýchal. Ale už bol rozhodnutý.

Zdalo sa, že postpunková skupina Joy Division má len krok od toho, aby definitívne ovládla hudobnú scénu vo Veľkej Británii. Namiesto toho zrazu nad Manchestrom stúpal k nebu popol po kremácii jeho tela.

Ian Curtis mal dvadsaťtri rokov. Jeho kolegovia z kapely mlčky sedeli v izbe, v ušiach im ešte znela pesnička, ktorú práve nahrali a ktorá sa čoskoro mala stať ich najväčším hitom.

Love Will Tear Us Apart. Láska nás od seba odtrhne. Prečo si nevšimli, čo do jej slov zašifroval?

Miloval inú, jeho zúfalstvo rástlo

Skladba klamala telom. Na prvý pohľad v nej nebolo stopy po úzkosti a temných myšlienkach, ktoré boli pre Joy Division charakteristické. Bola oveľa ľahšia ako ostatné.