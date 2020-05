Počítajte s tým, že vám zmerajú teplotu. Otvárajú kiná, ktoré filmy sa v nich dajú vidieť?

Program sa pomaly rysuje.

20. máj 2020 o 16:26 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Možno už piatok pôjdeme do kina, píše na svojej stránke bratislavské kino Lumière. Jeho personál sa teší na to, ako sa s návštevníkmi zvíta úsmevom očí alebo kývnutím, a ľutuje len, že si s nikým nebude môcť podať ruky.

Kiná sú na Slovensku oficiálne povolené od stredy 20. mája. No ich prevádzkovatelia ešte nemajú presné informácie od Úradu pre verejné zdravotníctvo a hlavného hygienika, ktoré bezpečnostné opatrenia bude treba splniť.

Kedy sa presne otvoria, budú kiná vedieť v najbližších hodinách. Platí to aj pre najväčšie site na Slovensku Cinemax a Cinema City.

"Ešte nechceme predbiehať, ale kapacita kinosál bude výrazne, výrazne nižšia," hovorí manažérka kina Lumière Zita Hosszúová.

V jeho kinosálach bude treba dodržať dvojmetrovú vzdialenosť medzi divákmi a vo foyer bude platiť omedzenie jedna osoba na 15 m2.

Lumière upozorňuje na povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, dezinfekciu rúk a pripomína, že personál má právo zmerať návštevníkom teplotu a poprosiť ich o odchod, ak ju budú mať vysokú.

Divákom odporúča kúpiť si lístok online, tak si navyše preveria dostupnosť vstupeniek.

Bratislavské kino Film Europe na to ide pomalšie, v prvej fáze sa rozhodlo najprv len pre "súkromné kino". Od 1. júna si skupina priateľov alebo rodina môže vybrať film a kúpiť si predstavenie pre 15 osôb.

Neistota je ešte okolo programu. Distribučné spoločnosti teraz iba situáciu analyzujú a zvažujú, ktoré filmy do kín nasadia. Pre najbližšie dni sú zatiaľ ohlásené tieto tituly:

1. V sieti

réžia: Vít Klusák a Barbora Chalupová

Šokujúci dokumentárny film mal pôvodne do kín prísť 5. marca. Bol by to zrejme veľký hit.

Českí režisér najali tri herečky, ktoré ešte vyzerajú ako dvanásťročné dievčatá. Založili im falošné profily a čakali, či sa im ozvú dospelí ľudia. Ozvali. Za desať dní ich bolo 2458.

Hoci ich herečky nijako nedráždili, neprovokovali ani aktívne nekontaktovali, spustila sa komunikácia plná sexuálneho zneužívania.

Aj dospelé ženy boli vďačné, že mali na pľaci pri sebe psychológa. To, čomu boli na sieti vystavené, musí byť pre deti nesmierne škodlivé a traumatizujúce - v skratke, je to trestný čin.