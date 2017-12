Audioslave v Amerike najpredávanejší

31. máj 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 31. mája (SITA) - Podľa americkej hitparády albumov Billboard 200, zosadila americká skupina Audioslave s albumom Out Of Exile z prvého miesta predajnosti skupinu System Of A Down s 280 tisícami predaných albumov. Skupina System Of A Down skončila s albumom Mezmerize s 200 tisícmi predanými nosičmi na druhom mieste. Album skupiny Audioslave produkoval Rick Rubin, ktorý získal s prvým albumom skupiny dve platinové platne. Skupina začala 29. mája európsku časť svojho svetového turné na festivale Super Bock Super Rock v portugalskom Lisabone.