The Cure sa sčasti rozpadli

BRATISLAVA 31. mája (SITA/Reuters) - Dvaja členovia legendárnej britskej skupiny The Cure opustili túto kapelu potom, čo sa nezmieriteľne prehĺbili ich spory s frontmanom Robertom Smithom. Klávesák Roger ...

31. máj 2005 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 31. mája (SITA/Reuters) - Dvaja členovia legendárnej britskej skupiny The Cure opustili túto kapelu potom, čo sa nezmieriteľne prehĺbili ich spory s frontmanom Robertom Smithom. Klávesák Roger O'Donnell a gitarista Perry Bamonte sú definitívne z kapely preč, pričom podľa oficiálnej webovej stránky zostali iba spevák Robert Smith, basgitarista Simon Gallup a bubeník Jason Cooper. "Už viac nie som členom skupiny The Cure. Bolo smutné po 20 rokoch nájsť si cestu von, no nečakal som od toho nič," napísal O'Donnell na svojej stránke. Oficiálna stránka skupiny iba stroho informovala o odchode dvoch členov, pričom prisľúbila, že časom určite pridá viac informácií. S novým zložením by sa skupina mala predstaviť na festivale v španielskom Castellone. The Cure rovnako potvrdili svoju účasť na koncertoch vo Francúzsku, Švajčiarsku a Turecku.