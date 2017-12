Mec Vrabec vydal debutový album

BRATISLAVA 31. mája (SITA) - Debutový album rapera Mec Vrabca je už na svete. Mec Vrabec, ktorý má na svedomí mimoriadne úspešný singel Najlepša zábava, dal svojej prvej platni názov Aj tak tu ma máte.

31. máj 2005 o 18:20 SITA

Na televíznych obrazovkách by sa mal čoskoro objaviť aj klip k skladbe Život zhora Vs. Život zdola. Známy spišský raper si pozval na album množstvo hostí. Na platni mu rapuje napríklad kapela Diagnóza B, speváčka Lera, raper 3 NO alebo raper Qentin. Mec Vrabec naspieval niekoľko skladieb aj v spišskom dialekte. Na debutovom albume je dokopy jedenásť piesní. Na platňu zaradil aj hit Najlepša zabava a staršiu skladbu Moja dedina.