Kniha mesiaca: Luis Alberto Urrea a Dom zlomených anjelov

La família na smrteľnej posteli

25. máj 2020 o 13:13 Martin Kasarda

Niekedy je život zábavný, niekedy bolestivý. Ale najdôležitejšie je, ak v momente, keď na vás mieri svojou pištoľou smrť, máte silu pozrieť sa jej do očí.

Spočiatku sa budete v románe mexicko-amerického spisovateľa Luisa Alberta Urreu Dom zlomených anjelov cítiť ako v nejasnom a neprehľadnom svete veľkej exotickej rodiny takmer na inej planéte, do ktorej vás omylom vysadili. Lenže postupne, keď sa to klbko rodinných väzieb, ľudských príbehov, utajených lások, vášní a nepriateľstiev začne rozpletať, odrazu zistíte, že ste v tom najúžasnejšom svete, kde by ste prosto chceli žiť aj napriek porážkam, smrti, neúspechom, chorobám.

Americko-mexický spisovateľ Luis Alberto Urrea sa v románe Dom zlomených anjelov vracia k čitateľom s veľkou tradíciou latinskoamerického magického realizmu, rozprávania o silných putách rodiny, o odhodlaní, odvahe a najmä o fascinujúcej sile lásky.

Ale nevyhýba sa ani typickým „narcos“ príbehom zo špinavých štvrtí, ukážke asimilovania Latinskoameričanov do americkej kultúry či uvoľňovaniu prístupu k sexualite a pohlavnosti nášho hyperkonzumného sveta.

Tak si dajte tequillu, ohnivé fazule a presladené palacinky a vyberte sa na bláznivú jazdu životom jednej mexicko-americkej famílie. Ale nebude to vždy humorné, príbeh sa začína na pohrebe a končí sa vlastne tiež.

Na hraniciach a za nimi

San Diego je do veľkej miery mexické mesto na území USA, nakoniec, prerastá s ním Tijuana na tej „horšej“ strane hraníc. Veľký Angel, patriarcha rodiny, sa v USA usadil pred rokmi, jeho pestrofarebná rodina reprezentuje všetky možné podoby mexicko-amerických vzťahov a predsudkov.

Hoci Angel dlhé roky pracoval ako zodpovedný zamestnanec vo veľkej firme, postupne sa nám ako cibuľové šupky otvárajú príbehy o bližších a vzdialenejších členoch jeho rodiny, ktorí sa pohybovali od najnižších vrstiev, drogových obchodníkov cez temné svety lacnej lásky až po celebritné prostredie nočnej Kalifornie.

Príbeh sa začína na pohrebe temer storočnej Angelovej matky, ktorú všetci volali Mamá América, pričom na druhý deň sa má oslavovať deň Angelových sedemdesiatych narodenín. Smrť a narodenie majú ešte jeden nepríjemný rozmer – rakovina oslávenca je vo veľmi pokročilom štádiu a patriarcha aj jeho rodina vedia, že toto budú jeho naozaj posledné narodeniny.