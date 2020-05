Z dvoch vrážd môžu byť štyri. V poľských lesoch mizli deti, ukazuje poľský seriál

BRATISLAVA. V roku 1994 robil Paweł Kopiński vedúceho v letnom tábore. Myslel si, že jeho dospievanie bude bezstarostné a vzrušujúce. Na to leto však nespomína rád. Z tínedžera razom dospel v zlomeného muža.

Štyri táborové deti v jednu chvíľu vošli do lesa a už sa z neho nikdy nevrátili. Dve telá, doráňané a zohyzdené, našli hneď. Dve však temný les pohltil a nikdy nevydal naspäť. A aby osud Pawła vyzauškoval ešte viac, jedno nezvestné dieťa bola jeho mladšia sestra.

Po dvadsiatich piatich rokoch od incidentu sa však objavili nové dôkazy. Les vydal kostrové pozostatky.

Paweł, dnes už úspešný poľský prokurátor, je však presvedčený, že kosti nepatria jeho sestre. Stále verí, že je nažive, a preto sa v prípade začne znovu rýpať.

Ide však sám proti sebe. Naráža na nebezpečné tajomstvá z minulosti svojej rodiny a hrozí, že pretrhne všetko, čo ich tak krehko držalo roky po tragédii pokope.

Šesťdielny psychologický seriál The Woods vznikol na základe rovnomenného románu úspešného amerického spisovateľa Harlana Cobena z roku 2007. Netflix má už s adaptáciou jeho románov dobré skúsenosti. Britská produkcia siahla po jeho príbehoch The Stranger a Safe, španielska pracuje na minisérii The Innocent.

Príbehu z temných poľských lesov sa chytila domáca poľská produkcia, aby zachovala všetky miestne nuansy a špecifickosť románovej predlohy.

Šesťdielny psychologický triler The Woods pribudne v programe Netflixu 12. júna. Pozrite si prehľad všetkých noviniek:

3. júna

Spelling the Dream (dokument)

Súťaže v hláskovaní majú v Amerike dlhú tradíciu. Súťažiaci sa musia naspamäť naučiť hromadu komplikovaných slov, ktoré potom hláskujú na pódiu pred odbornou porotou. Istý indo-americký študent túto prestížnu celoštátnu súťaž s názvom Scripps National Spelling Bee vyhral dvanásťkrát po sebe.

Dokument, ktorý by sa v slovenčine volal Vyhláskuj si sen, zaznamenáva vzostupy a pády štyroch indo-amerických študentov, keď súťažia o realizáciu svojho sna o výhru kultového turnaja a aj to, čo táto súťaž znamená pre ich komunitu.

5. júna

13 Reasons Why (4. séria seriálu)

Seriál o tínedžeroch, ktorí sa chtiac-nechtiac podieľali na samovražde svojej spolužiačky, pokračuje už štvrtou sériou. Dobrovoľná smrť Hannah Bakerovej, dievčati, čo túžilo po láske, priateľstve a prijatí rovesníkmi, je zjednocujúcou témou celého príbehu.

V záverečnej sérii sa seniorská trieda z Liberty High School pripravuje na maturitu a nový život, ktorý ich po strednej čaká. Predtým ako sa rozlúčia, budú musieť naložiť s nebezpečnými tajnými informáciami a čeliť rozhodnutiam, ktoré ich životy môžu zmeniť navždy. A nemusí to byť pozitívnym smerom.

The Last Days of American Crime (film)

Vláda USA pristúpila k poslednej možnosti, ako zastaviť zločin a terorizmus. Každému, kto vedome plánuje spáchať protiprávny čin, pošle signál, že o ňom vie a znemožní mu čin vykonať.

Dávny zločinec Graham Bricke sa spojil so slávnym potomkom gangsterov Kevinom Cashom a hackerkou na čiernom trhu Shelby Dupreeovou, aby sa dopustili lúpeže storočia. Poslednej predtým, ako signál všetkých prezradí.

Lenox Hill (dokumentárny seriál)

Dokument ponúka intímny pohľad na životy štyroch lekárov – dvoch mozgových chirurgov, pohotovostného lekára a primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Všetci pracujú v renomovanej nemocnici Lenox Hill v New Yorku a každý deň sa vyrovnávajú s úspechmi aj prehrami, ktoré im ich práca prináša.

S mimoriadnym prístupom a neochvejným okom ukazuje boj každého lekára o vyváženie osobného a profesionálneho života a ponára sa aj do osobnej cesty každého pacienta. Od narodenia po operáciu mozgu ponúka každý prípad zriedkavý pohľad na komplexný, fascinujúci a emocionálny svet medicíny.

12. júna

Da 5 Bloods (dráma)

Režisér Spike Lee, držiteľa čestného Oskara z roku 2016, prichádza s drámou o štyroch afroamerických vojnových veteránoch, ktorí sa vracajú do Vietnamu. Chcú nájsť telesné pozostatky svojho veliteľa a ak sa pošťastí, aj zakopaný poklad.

F is for Family (4. séria seriálu)

Animovaný seriál o chudobnej americkej rodinke zo 70. rokov, z čias, keď pojmy ako politická korektnosť, helikoptérové rodičovstvo a zákaz fajčenia v interiéri ešte neboli súčasťou noriem ani žiadnych slovníkov. Postavičkám svoje hlasy prepožičali napríklad Laura Dern, Justin Long, Sam Rockwell a ďalší.

Jo Koy: In His Elements (Stand up špeciál)

Jo Koy oslavuje svojich filipínsko-amerických predkov rozprávaním vtipov, pričom zdôrazňuje kultúru Manily. Špeciálnu príležitosť využíva aj na predstavenie ďalších svojich krajanov – slávneho breakdancera Ronnieho, producenta menom !llmind, speváka Iñiga Pascuala a komikov Andrewa Lopeza, Joeyho Guila a Andrewa Orolfa.

18. júna

A Whisker Away (animovaný film)

Miyo Sasaki, prezývaná „Muge“, je milé dievča, plné energie v škole i doma. Je tajne zamilovaná do svojho spolužiaka. Opakovane sa snaží upútať jeho pozornosť, no on si ju nevšíma.

Miyo si uvedomuje, že jediný spôsob, ako sa k nemu priblížiť, je premeniť sa na mačku. V určitom okamihu sa však hranica medzi ňou a zvieraťom stáva nejednoznačnou. Bude sa nakoniec musieť vzdať ľudského života?

19. júna

The Politician (2. séria seriálu)

Payton Hobart, študent zo Santa Barbary, od siedmich rokov vedel, že bude prezidentom Spojených štátov. Najprv sa však bude musieť zorientovať v najzradnejšej politickej scéne zo všetkých: na strednej škole v Saint Sebastiane.

V druhej sérii sa musí rozhodnúť, aký druh politika vlastne chce byť. Pretože uspieť znamená v konečnom dôsledku aj odhaľovanie tajomstiev a klamstiev iných. Jeho matka Georgina Hobart (Gwyneth Paltrow) však urobí niečo, čo jeho vízie budúcnosti môže zásadne ohroziť.

Father Soldier Son (dokument)

Intímny dokument z New York Times sleduje jednu vojenskú rodinu počas desiatich rokov. Stáva sa medzigeneračným skúmaním toho, čo všetko obetuje rodina, keď má doma otca vojaka.

Lost Bullet (film)

Automechanika Lina zatknú za nepodarenú lúpež. Vedúci špeciálnej protidrogovej jednotky mu ponúka dohodu, vďaka ktorej sa môže vyhnúť väzeniu.

O deväť mesiacov neskôr sa však všetko znovu zvrtne. Neprávom ho obvinia z vraždy. Nemá preto inú možnosť, ako nájsť jediný dôkaz svojej neviny – guľku zo zbrane, ktorá prevŕtala auto, ktoré zmizlo z miesta činu.

Wasp Network (film)

Havana, začiatok 90. rokov. Kubánsky pilot Rene Gonzalez uteká na ukradnutom lietadle z komunistickej Kuby za slobodou amerického Miami. Na ostrove necháva svoju manželku a dcéru.

Spája sily so skupinou kubánskych exulantov na južnej Floride známej ako Wasp Network a pod vedením tajného agenta Manuela Viramonteza sa stáva súčasťou špionážnej jednotky, ktorá sa snaží zabrániť atentátom proticastrovských organizácií.

Vo filme inšpirovanom skutočným príbehom si zahrala aj herečka Penelope Cruz.

23. júna

Eric Andre: Legalize Everything (stand-up)

Komik Eric Andre predstavuje svoj prvý špeciálny stand-up na Netflixe. Na pódiu v New Orleanse prelomí hranice komédie, keď kritizuje vojnu proti drogám, vojnu proti sexu aj vojnu proti vtipom.

24. júna

Athlete A (dokument)

Autori filmu Bonni Cohen a Jon Shenk sa ponorili do nekontrolovaného zneužívania vo svete elitnej gymnastiky. Sledovali novinárov IndyStar, ktorí odhalili rozsiahle krutosti aj odvážnych informátorov, ktorí sa rozhodli prelomiť mlčanie a vyrozprávali svetu, aké zradné je zákulisie tohto športu.

26. júna

Home Game (dokumentárny seriál)

Zápas wrestlingu v štýle voodoo v Kongu aj derby v Texase. Osemdielna dokumentárna séria predstaví neobvyklé a napínavé športové tradície z celého svata.